चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हरा दिया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड का खाता पॉइंट्स टेबल में खुल गया.

अब न्यूजीलैंड के लिए आगे का रास्ता आसान हो सकता है. क्योंकि न्यूजीलैंड को अगला मुकाबला बांग्लादेश से खेलना है. वही पाकिस्तान को दूसरा मैच भारत से खेलना है. जोकि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा.

यहां देखें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अंकतालिका

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है. जिसमें पाकिस्तान को हार का मुंह देखने को मिला है. इस हार के साथ ही अब उसका अगला मुकाबला करो या मरो की तरह होगा. क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम भारत से मैच हारती हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से लगभग बाहर हो जाएगी.

भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी. ये ग्रुप ए का दूसरा मैच होगा. अभी ग्रुप बी का एक भी मैच नहीं खेला गया है.

