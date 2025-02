भारत और पाकिस्तान के मुकाबला देखने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस बड़ी ब्रेसबी से इंतजार करते हैं. इसी कड़ी में अपनी-अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दोनों टीमों के फैंस दुबई पहुंच चुके हैं.

मगर दुबई में एक ऐसा नजारा देखने को मिला. जिसे देखकर कर कोई हैरान रह गया. दरअसल भारत की एक लड़की मुंबई से बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए दुबई पहुंची है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक इंडियन लड़की बाबर आजम की जमकर तारीफ कर रही है. वो लड़की बाबर को अपना फेवरेट खिलाड़ी बता रही है.

लड़की मुंबई की रहने वाली है और वो बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए मुंबई से दुबई पहुंच चुकी है. बाबर के लिए उसकी दीवानगी देखते ही बन रही है.

हार्दिक ने बनाया अपना शिकार

बाबर आजम एक बार फिर भारत के खिलाफ फेल हो गए हैं. मैच की शुरुआत में बाबर अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे. मगर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर उनको अपना शिकार बना लिया.

बाबर आजम 26 गेंदों पर 23 रन बनाकर हार्दिक के बॉल पर केएल राहुल को कैच थामा बैठे. उनके आउट होते ही पाकिस्तान के फैंस फिर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

Babar Azam is the worst guy to get best batter in the world shouts.

I haven't seen a player more useless and pathetic in big matches than him.

This 🔔 has no shame and no performance.

