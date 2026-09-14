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मोहम्मद शमी के दो भाइयों पर केस दर्ज, महिला ने लगाए गंभीर आरोप; जांच में जुटी लखनऊ पुलिस

Mohammed Shami Brothers Controversy: शमी के दो भाइयों भाई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद हसीब पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों के खिलाफ लखनऊ के आशियाना पुलिस थाने में केस भी दर्ज हो गया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 14, 2026, 03:32 PM IST

मोहम्मद शमी के दो भाइयों पर केस दर्ज, महिला ने लगाए गंभीर आरोप; जांच में जुटी लखनऊ पुलिस

Mohammed Shami Brothers Controversy (Photo IANS)

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भारतीय क्रिकेट टीम के घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी की फैमिली इस समय विवादों में घिरी हुई है. दरअसल, शमी के दो भाइयों भाई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद हसीब पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद दोनों के खिलाफ लखनऊ के आशियाना पुलिस थाने में केस भी दर्ज हो गया है. फिलहाल, लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है. एक महिला ने कैफ पर शादी का वादा करके संबंध बनानेका आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. 

लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस

लखनऊ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 और 69 के तहत क्रिकेटर के भाई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद हबीब पर मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 2020 में एक दोस्त के जरिए मोहम्मद कैफ से उसकी मुलाकात हुई थी. परिचय होने के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं. अगस्त 2023 में मोहम्मद कैफ ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था.

महिला ने कहा कि उसने पहले ही मोहम्मद कैफ को बताया था कि वो तलाकशुदा है और उसका एक बेटा है. उस समय कैफ ने उससे बोला कि उसे उसके अतीत और बेटे से कोई आपत्ति नहीं है. महिला ने कहा कि शादी का विश्वास दिलाए जाने के बाद वो उनकी बातों पर विश्वास करने लगी थी. इसके बाद कैफ ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब वो शादी के लिए बोलती थी तो कैफ उसके सामने कुरान की कसम खाते थे और उचित समय पर शादी की बात कहते थे.

अपनी शिकायत में महिला ने ये भी बताया कि कैफ ने उससे आईपीएल 2025 के ऑक्शन के बाद निश्चित रूप से शादी करने के लिए कहा था. महिला ने मोहम्मद कैफ पर नौकरी छुड़वाने के भी आरोप लगाए हैं. महिला ने कहा कि दिसंबर में शादी नहीं करने के बाद उसने शमी के भाई मोहम्मद हसीब से बात की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला था.

एक भाई ने दी जान से मारने की धमकी- महिला

महिला ने शिकायत में कहा कि उसके एक पॉडकास्ट के बाद मोहम्मद कैफ ने उससे फिर से शादी का वादा करते हुए उस पॉडकास्ट को रोकने के लिए बोला था और बाद में शारीरिक संबंध भी बनाए थे. एफआईआर के अनुसार, महिला ने कहा कि मोहम्मद हसीब ने उसे एक व्यक्ति बदरुद्दीन के जरिए अमरोहा बुलाया था, जहां उन्होंने उसे डराया और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के बाद लखनऊ पुलिस ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ और मोहम्मद हसीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

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