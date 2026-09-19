एशियन गेम्स 2026 में जापान की पिच को लेकर चिंता में है कप्तान श्रेयस अय्यर, जानें क्वार्टर फाइनल से पहले क्या कहा

Shreyas Iyer on Japan Cricket Pitch: एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी जापान कर रहा है. ऐसे में अय्यर को जापान के क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर काफी चिंता है.

श्रेयस अय्यर पहली बार एशियन गेम्स 2026 में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. बतौर कप्तान अय्यर ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो सीरीज गंवा दी थी. लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार दो सीरीज जीतकर कमबैक कर लिया है. अब उनका अगला मीशन एशियन गेम्स हैं, जिसमें वो पहली बार खेलेंगे. एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी जापान कर रहा है. ऐसे में अय्यर को जापान के क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर काफी चिंता है. अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद उन्होंने जापान की पिच को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

जापान के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया?

एशियन गेम्स 2026 के लिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम रविवार सुबह की फ्लाइट से जापान के लिए रवाना होगी. हालांकि, टीम इंडिया आइची-नागोया में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने से पहले जापान के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. बीसीसीआई ने पहले ही एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन समेत दिग्गजों की प्लेइंग इलेवन देखने को मिलेगी.

जापान की पिच को लेकर क्या बोले कप्तान?

कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान की क्रिकेट पिच को लेकर कहा, "एशियन गेम्स की बात करें तो ये मेरा पहला मौका होगा. इसी वजह से मैं वहां जाने और सबसे पहले वहां के हालात के हिसाब से ढलने का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि हम पहले कभी वहां नहीं गए हैं. वहां की पिच कैसी है, इस बारे में कुछ आइडिया होना, ये सब चीजों का मिला-जुला असर होगा और सबसे अहम बात ये है कि हम एक टीम के तौर पर आपस में घुल-मिल जाएं और ये मैच निश्चित रूप से एशियन गेम्स के लिए एक शानदार मोमेंटम है."

ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी अय्यर ने की बात

कप्तान श्रेयस अय्यर ने ड्रेसिंग रूम को लेकर कहा, "सच कहूं तो, हमने तय किया है कि हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और आप हर गेम में देखेंगे कि हम बेहतर होते जा रहे हैं. ये मैच में हिस्सा लेने वाले और बाहर बैठने वाले हर खिलाड़ी की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है. उनका योगदान बहुत मायने रखता है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर की एनर्जी ही असल में प्रदर्शन और नतीजे देती है."

एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.