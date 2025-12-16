कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

क्रिकेट
आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, लेकिन बीसीसीआई नियम के कारण उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है..
आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी की शुरुआत के साथ ही क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है. इस बार ऑक्शन में कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लग रही है, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। सभी 10 टीमें आने वाले सीजन को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक खरीदारी कर रही हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा.
आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में इस बार कुल 369 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है. इनमें से 40 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, जबकि अधिकांश खिलाड़ियों का बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा गया है. नियमों के मुताबिक, सभी 10 टीमें मिलकर अधिकतम 77 खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं, जिनमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 31 से ज्यादा नहीं हो सकती. इस नीलामी का सबसे बड़ा आकर्षण बने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 25 करोड़ 20 लाख रुपये की भारी भरकम बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. इसके साथ ही ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. केकेआर इस मिनी ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ उतरी थी और ग्रीन पर सफल बोली के बाद भी उसके पर्स में 39.1 करोड़ रुपये बाकी हैं.
हालांकि, ग्रीन को पूरी 25.20 करोड़ रुपये की सैलरी नहीं मिलेगी. बीसीसीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अधिकतम 18 करोड़ रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं दी जा सकती. यह सीमा सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी की रिटेंशन स्लैब के बराबर रखी गई है. यानी अगर किसी विदेशी खिलाड़ी पर 30 करोड़ की भी बोली लगे, तब भी उसे सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेंगे. बाकी रकम बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में चली जाती है, जबकि फ्रेंचाइजी को पूरा पैसा अपने पर्स से चुकाना होता है.
यह नियम पहली बार आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में लागू किया गया था और अब इसे मिनी ऑक्शन में भी जारी रखा गया है. भारतीय खिलाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता. इसका उदाहरण ऋषभ पंत हैं, जिन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और उन्हें पूरी रकम मिली. बीसीसीआई ने यह नियम फ्रेंचाइजियों की शिकायतों के बाद बनाया. कई टीमें मानती थीं कि कुछ विदेशी खिलाड़ी जानबूझकर मेगा ऑक्शन छोड़ते हैं और बाद में मिनी ऑक्शन में सीमित विकल्पों के कारण ज्यादा कीमत हासिल कर लेते हैं. इसे रोकने के लिए न केवल सैलरी कैप लगाया गया, बल्कि ऑक्शन से नाम वापस लेने वाले खिलाड़ियों पर दो साल का आईपीएल बैन भी तय किया गया.
