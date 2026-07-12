इंग्लैंड की टेस्ट टीम से हुई ब्रेंडन मैकुलम की छुट्टी, खत्म हुआ 'बैजबॉल' युग

Brendon McCullum sacked: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि टीम के टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुमल की भी छुट्टी हो गई है.

इंग्लैंड क्रिकेट में रविवार 12 जुलाई 2026 को भूचाल आ गया है. हाल ही में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी. वहीं अब इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी दी है कि टीम के टेस्ट कोच ब्रेंडन मैकुमल की भी छुट्टी हो गई है. हालांकि, मैकुलम सिर्फ टेस्ट टीम में अपने पद से हटेंगे और वो सीमित ओवरों में टीमों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे. आइए जानते हैं कि ईसीबी ने मैकुलम को लेकर क्या जानकारी दी है.

टेस्ट टीम से हटने पर निराश हुए मैकुलम

ईसीबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ब्रेंडन मैकुलम ने कहा, "निश्चित रूप से मुझे आगे टेस्ट टीम के साथ नहीं जुड़े रहने का अफसोस है, लेकिन मैं बोर्ड के फैसले का सम्मान करता हूं. अब मेरा पूरा ध्यान सीमित ओवरों की टीमों पर रहेगा और मैं इंग्लैंड क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा. मैं टेस्ट टीम की सफलता की कामना करता हूं. ड्रेसिंग रूम में अपार प्रतिभा मौजूद है और ये खिलाड़ियों का बेहद खास समूह है. मैं हमेशा इन खिलाड़ियों का समर्थन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरह बेहतरीन क्रिकेट खेलते रहें. मुझे विश्वास है कि वो आगे भी देश को गौरवान्वित करेंगे."

मैकुलम ने कहा, "टेस्ट टीम को कोचिंग देना मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा और हमने मिलकर जो उपलब्धियां हासिल कीं, उन पर मुझे गर्व है. इस सफर में कई यादगार पल आए और कुछ कठिन दौर भी, लेकिन यही किसी बड़ी चुनौती का हिस्सा होता है. ये मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही. मैं खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और उन सभी प्रशंसकों का दिल से आभारी हूं, जिन्होंने इस पूरे सफर में हमारा साथ दिया."

Brendon McCullum will stand down as England Men’s Test Head Coach but continue to lead the England Men’s White Ball teams.



Click below for the full story: July 12, 2026

मैकुलम को लेकर ईसीबी क्या कहा?

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गूल्ड ने कहा, "ब्रेंडन मैकुलम ने इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम में नई ऊर्जा का संचार किया. उनके नेतृत्व में टीम ने कई यादगार जीत दर्ज कीं और हम उनके योगदान के लिए आभारी हैं. अब हमें लगता है कि टेस्ट टीम में बदलाव का यही सही समय है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अगले साल एशेज सीरीज जीतना है. मैकुलम की कोचिंग में इंग्लैंड की टी20 टीम इस साल टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची और हालही में भारत को हराकर वर्ल्ड की नंबर एक टीम बनी. वो सीमित ओवरों की टीमों के मुख्य कोच बने रहेंगे."

इंग्लैंड पुरुष टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा, "हाल के सालों में इंग्लैंड टेस्ट टीम की कई अविस्मरणीय उपलब्धियां ब्रेंडन के नेतृत्व में हासिल हुईं. खिलाड़ियों की सोच और टीम संस्कृति को उन्होंने जिस तरह बदला वो प्रेरणादायक रहा. उन्होंने युवा प्रतिभाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो आने वाले सालों में इंग्लैंड क्रिकेट की रीढ़ बनेगी."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से