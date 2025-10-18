AFG vs PAK: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच; तीन खिलाड़ियों की मौत के बाद लिया फैसला

Afghanistan vs Pakistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों की भी मौत हो गई. वहीं अब बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों की भी मौत हो गई. ये हमला पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर देर रात किया और इसमें तीन स्थानीय क्रिकेटर की मौत हुई है. वहीं अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने खिलाड़ी कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर दुख जाहिर किया है. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान सुपर लीग में न खेलने का भी फैसला किया है. वहीं अब पाकिस्तान से होने वाली ट्राई सीरीज को भी खेलने के लिए मना कर दिया है. आइए जानते हैं कि क्या मामला है.

अफगानिस्तान ने लिया बड़ा फैसला

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, 17 से 19 नंवबर तक पाकिस्तान के रावलपिंडी और लाहौर में ट्राई सीरीज खेली जानी थी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली है. ये सीरीज टी20 फॉर्मेट में खेली जानी थी. हालांकि पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज के लिए मना कर दिया है. अब वो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगी.

I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan. A tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage.



It is absolutely immoral and… — Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 17, 2025

अफगान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करते हुए लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत का शोक मना रही है. पाकिस्तान की सरकार कायर है और उन्होंने हमने में उन्हें अपना निशाना बनाया. इस घटना के बाद बोर्ड ने नंवबर में होने वाली पाकिस्तान से ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है."

राशिद खान ने पीएसएल से अपना नाम लिया वापस

अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा, अफगानिस्तान पर हाल के पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. एक त्रासदी जिसने विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखने वाली महिलाओं, बच्चों और महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान ले ली. बता दें कि राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते थे. लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है.

