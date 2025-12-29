टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भूटान और म्यांमार के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में भूटान के स्पिनर सोनम येशी ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी रह गए हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भूटान और म्यांमार के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में भूटान के स्पिनर सोनम येशी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने टी20 स्पेल में कुल 8 विकेट अपने नाम किए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. इससे पहले कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं कर सका है. इसी वजह से येशी ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. हालांकि इस रिकॉर्ड का टूटना काफी असंभव लग रहा है. येशी ने 26 दिसंबर को भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है.

इस 22 साल गेंदबाज सोनम येशी ने 7 रन देकर आठ विकेट लिए, जिससे भूटान ने म्यांमार को 45 रन पर ऑलआउट कर दिया. इससे पहले भूटान ने 9 विकेट पर 127 रन बनाए थे. भूटान क्रिकेट ने एक्स पर पोस्ट किया, एक यादगार स्पेल. सोनम येशे ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करके 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए और इस तरह से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है.

इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने किसी भी तरह के टी20 मैच में आठ विकेट लेने का कारनामा नहीं किया था. इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड मलेशिया के तेज गेंदबाज स्याजरुल इद्रस के नाम था, जिन्होंने 2023 में चीन के खिलाफ 8 रन देकर 7 विकेट लिए थे.

इनके अलावा बहरीन के अली दाऊद ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सात विकेट लिए हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में भूटान के खिलाफ 19 रन देकर सात विकेट हासिल किए थे. अगर टी20 मैचों की बात करें तो नीदरलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने 2019 में लीसेस्टरशर की तरफ से बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ 18 रन देकर 7 विकेट लिए थे, जबकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने इस साल के शुरू में दरबार राजशाही के लिए खेलते हुए ढाका कैपिटल्स के खिलाफ 19 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे.

