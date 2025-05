आईपीएल 2025 की दोबारा शुरुआत में बारिश एक रोड़ा बन गई है. बेंगलुरु में खेले जाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइटराइडर्स (RCB) के मैच में जमकर बारिश हो रही है.

मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि शनिवार दोपहर से शनिवार शाम तक कई बार तेज आंधी-तूफान आने का अनुमान है. वही भारतीय मौसम विभाग (IMD) की वेबसाइट पर भी शाम को एक-दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के अनुमान थे. ऐसे में अगर आरसीबी और केकेआर का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ तो किस टीम का फायदा होगा. वही कौन-सी टीम को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. आइए जानते हैं.

अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है. तो इसका मतलब है कि केकेआर के प्लेऑफ की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी. उनके 11 अंकों के साथ दो मैच बाकी हैं. अगर अंक साझा किए जाते हैं. तो केकेआर अधिकतम 14 तक ही पहुंच सकता है. जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा. सीजन की शुरुआत में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका एक मैच बारिश की वजह से पहले ही रद्द हो चुका है.

Chinnaswamy Stadium in Bangaluru which is all set to host #RCBvsKKR is witnessing heavy rainfall while the fan spirits run high

