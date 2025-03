आईपीएल 2025 से पहले भारत को टी20 चैंपियन बनाने वाले राहुल द्रविड़ को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई. मगर राहुल लीग के शुरु होने से पहले ही बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं. जिसकी तस्वीर राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है. इस पोस्ट के मुताबिक राहुल एक क्रिकेट मैच खेलते हुए चोटिल हुए हैं.

कैप्शन में लिखा है कि हेड कोच राहुल द्रविड़, जिन्हें बैंगलोर में क्रिकेट खेलते समय चोट लगी थी. अब ठीक हो रहे हैं और आज जयपुर में हमारे साथ जुड़ेंगे. उस फोटो में राहुल द्रविड़ के बांए पैर में प्लास्टर लगा हुआ है.

राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में कर्नाटक में बेटे अन्वय द्रविड़ के साथ क्रिकेट खेला था. जहां उनको बांए पैर में चोट लगी. चोटिल होने के बावजूद राहुल द्रविड़ 12 मार्च से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ जाएंगे.

