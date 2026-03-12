FacebookTwitterYoutubeInstagram
रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं थे सचिन तेंदुलकर, उस फोन कॉल का किस्सा जिसके बाद उन्होंने लिया था बड़ा फैसला

क्रिकेट

रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं थे सचिन तेंदुलकर, उस फोन कॉल का किस्सा जिसके बाद उन्होंने लिया था बड़ा फैसला

BCCI ex Chief Selector on Sachin Tendulkar: सचिन को बीसीसीआई रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया था. दुनिया के महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में संन्यास ले लिया था.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 12, 2026, 07:15 PM IST

रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं थे सचिन तेंदुलकर, उस फोन कॉल का किस्सा जिसके बाद उन्होंने लिया था बड़ा फैसला

BCCI ex Chief Selector on Sachin tendulkar

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिन्हें god of cricket के नाम से दुनिया जानती हैं. आप सोच नहीं सकते होंगे कि सचिन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया था. दुनिया के महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में संन्यास ले लिया था और क्रिकेट को पूरी तरह अलविदा कह दिया था. हालांकि सचिन खुद सुनकर हैरान रह गए थे, जब उन्होंने सुना की बीसीसीआई उन्हें टीम से बाहर करना चाहती है. बीसीसीआई के पूर्व चीफ सिलेक्टर ने इसका खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सचिन को टीम से बाहर करना चाहती थी बीसीसीआई

सचिन तेंदुलकर ने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था. लेकिन 2011 के बाद सचिन उस फॉर्म में नहीं थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे. हालांकि बीसीसीआई सिलेक्टर खराब फॉर्म से जूझ रहे सचिन का रिप्लेसमेंट तलाशने लगे थे. बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल ने इसका खुलासा किया है और दुनिया को हैरान कर दिया है. संदीप के इस खुलासे से क्रिकेट जगत में हंड़कंप मच गया है.

संदीप पाटिल ने बताया कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात को करते हुए कहा, हम आपको रिप्लेस करना चाहते हैं. ये सुनकर सचिन खुद हैरान रह गए. उन्होंने पूछा क्या आप सीरीयस हैं? इसके जवाब में मैंने कहा हां कहा था. हालांकि अंत में पाटिल ने ये साफ किया कि सिलेक्टर आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आप कब संन्यास लेंगे या नहीं. बीसीसीआई सिर्फ टीम से बाहर और अंदर रख सकती है. इसके अलावा एक खिलाड़ी संन्यास खुद ही ले सकता है. उसपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है. सचिन ने अपना आखिरी वनडे पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. वहीं अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. 

कैसा रहा सचिन तेंदुलकर का करियर?

सचिन तेंदुलकर ने 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उसके बाद से उन्होंने 200 टेस्ट, 463 वनडे और 1 टी20 मुकाबला खेला हुआ है. सचिन ने टेस्ट में 15921 रन और वनडे में 18426 रन बनाए हैं. सचिन ने सभी फॉर्मेट में कुल 100 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. उनके नाम 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक हैं, जबकि टेस्ट में 6 दोहरे शतक और वनडे में एक दोहरे शतक भी लगाए हैं. इसके अलावा उन्होंने टेस्ट में 46 विकेट और वनडे में 154 विकेट भी लिए हैं.

