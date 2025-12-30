गौतम गंभीर के हटाए जाने वाली खबर पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

Rajeev Shukla on Gautam Gambhir: गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाए जाने वाली खबरों पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है और सबकुछ साफ कर दिया है.

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर पिछले कई दिनों से एक खबर चल रही है कि बीसीसीआई उन्हें टेस्ट फॉर्मेट से कोचिंग से हटा सकती है. इन खबरों के बीच बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है और सबकुछ साफ कर दिया है. उन्होंने बता दिया है कि गंभीर की कोचिंग से छुट्टी होगी या नहीं. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर क्लीन स्वीप खाई है, जिसकी वजह से ये चर्चा हो रहा है. आइए जानते हैं कि राजीव शुक्ला ने इसपर क्या कहा है.

गंभीर पर बोले राजीव शुक्ला

ANI से बातचीत करते हुए राजीव शुक्ला ने गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाने वाली खबर को लेकर कहा, "हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में जो भी अफवाह फैल रही है. मैं इसपर सबकुछ साफ करना चाहता हूं. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि गौतम गंभीर को हटाए जाने या फिर भारतीय टीम का नया हेड कोच नियुक्त करे का कोई भी प्लान नहीं है." शुक्ला ने ये साफ कर दिया है कि बीसीसीआई का उन्हें हटाने का कोई प्लान नहीं है और ये खबरें सिर्फ एक अफवाह हैं.

बीसीसीआई सचिव ने इसपर क्या बोला था

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने गौतम गंभीर के हटाए जानी वाली अफवाह पर कहा था, "ये बिल्कुल भी खबर फैल रही है. गंभीर को हटाए जाने वाली खबरों की कोई सच्चाई नहीं है और इसे सिरफ और सिर्फ बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है." इतना ही नहीं बीसीसीआई सचिन ने कई मीडिया एजेंसियों पर भी निशाना भी साधा है.

गंभीर की कोचिंग में मुंह बल गिरी टीम इंडिया

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल और वनडे क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भी जीती, जो टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. लेकिन गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में मुंह बल गिरी है. क्योंकि पहली बार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम को घर पर क्लीन स्वीप खानी पड़ी है, जिसकी वजह से गंभीर की आलोचनाए हो रही हैं.

