भारत को 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज गंवानी पड़ी थी. वही इस दौरे के समय ड्रेसिंग रुम की बातें भी लीक हुई थी. जिस पर बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है. जिसमें गौतम गंभीर के करीबियों की छुट्टी हो गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 8 महीने के भीतर ही अभिषेक नायर को पद से हटा दिया है.

उनके कार्यकाल में भारत की बैटिंग का स्तर काफी नीचे आया है. इसके साथ ही अभिषेक की जगह किसी नए खिलाड़ी की एंट्री नहीं होगी. क्योंकि पिछले कुछ समय पहले ही सिंताशु कोटक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच बने थे. जो अभिषेक नायर की जगह लेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ दिनों पहले ही दिशानिर्देश जारी किए थे कि जिन सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल 3 साल से ज्यादा हो गया है. उन्हें हटाया जाएगा. इसी क्रम में भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप पर भी गाज गिरी है. वो पिछले 3 साल से भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे.

- One of the reason behind is the poor performance in BGT

- Assistant Coach Abhishek Nayar is likely to be removed.

