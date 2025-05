पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स मैच को ब्लैक आउट की वजह से मुकाबला रद्द कर दिया. जिसके बाद खिलाड़ी धर्मशाला में फंस गए हैं. जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने खास प्लान तैयार किया है.

🚨 CALL ON IPL 2025 WILL BE TAKEN TOMORROW BY THE BCCI. 🚨



- The BCCI will arrange a special train to evacuate players, support staff and broadcast crew. (Sahil Malhotra). pic.twitter.com/MCCOikDFja