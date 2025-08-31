Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट
क्रिकेट
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के यूएई रवाना होने से पहले ही बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. अब ये 5 खिलाड़ी यूएई नहीं जाएंगे.
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसके के लिए जल्द ही टीम इंडिया यूएई के लिए रवाना होगी. हालांकि एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने पहले ही 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया के साथ बोर्ड ने 5 रिजर्व खिलाड़ी भी चुने हैं. लेकिन टीम इंडिया के रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब टीम इंडिया के साथ ये 5 खिलाड़ी यूएई रवाना नहीं होंगे.
बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला
पीटीआई के अनुसार, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि पांचों रिजर्व खिलाड़ी टीम इंडिया के साथ यूएई नहीं रवाना होंगे. रिजर्व खिलाड़ी तभी यूएई रवाना होंगे, जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर रवाना होंगे. रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि कम लोगों के साथ सफर करने को देखते हुए ये फैसला लिया है.
कैसे रिजर्व खिलाड़ी को खेलने का मिलेगा मौका
दरअसल, रिजर्व खिलाड़ी बीसीसीआई ने पहले चुन लिए हैं, ताकि अगर टूर्नामेंट के दौरान कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, तो उसके रिप्लेसमेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और रिजर्व खिलाड़ी में से ही आसानी से चुन सकते हैं. टूर्नामेंट से कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, तो मेडिकल स्टाफ उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर रिपोर्ट एशियन क्रिकेट काउंसिल की टेक्निकल कमेटी को भेजना होगा. तब कमेटी तय करेगी कि खिलाड़ी को बाहर करना है या नहीं. हालांकि मंजूरी मिलने के बाद ही रिजर्व खिलाड़ी टीम में शामिल हो सकता है.
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और कुलदीप यादव.
रिजर्व प्लेयर्स- प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल.
