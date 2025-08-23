ड्रीम 11 अभी भी रहेगा टीम इंडिया का स्पॉन्सर? ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद BCCI सचिव ने दी प्रतिक्रिया

विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI रिटायरमेंट पर राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, आप भी जान लीजिए क्या कहा
क्रिकेट
BCCI on Online Gaming Bill Pass: ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद बीसीसीआई सचिव ने भी प्रतिक्रिया दी है. क्योंकि टीम इंडिया ड्रीम 11 को स्पॉन्सर करता है.
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा. ऐसे में इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को बिना लोगो वाली जर्सी पहनना पड़ सकता है. ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक' को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद तमाम ऐप पर बैन लगेगा. उसमें ड्रीम 11 ऐप भी शामिल है. वहीं टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो रहता है. ऐसे में प्रतिबंध लगने के बाद बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया ने भी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कहा क्या कहा है.
ड्रीम 11 और बीसीसीआई का कब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट?
बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच स्पॉन्सर के लिए 11 जुलाई 2023 को सौदा हुआ था. इस समझौते में तीन साल की अविध के लिए ड्रीम11 को टीम इंडिया की जर्सी और किट पर लोगो लगाना था. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बैन लगने के बाद टीम इंडिया ड्रीम 11 स्पॉन्सर रहेगा. ये पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीम की जर्सी पर है.
बीसीसीआई सचिन ने दी प्रतिक्रिया
देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को एजेंसी एएफपी को बताया, "अगर इसकी अनुमति नहीं है. तो हम कुछ नहीं करेंगे. बीसीसीआई देश की हर नीति का पालन करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है." उसके बाद ड्रीम 11 के एक आधिकारिक ने पुष्टि करते हुए कहा, भारतीय संसद में विधेयक पारित होने के बाद कैश गेम और प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई हैं."
5 साल को हो सकती है सजा!
ऑनलाइन मनी गेम और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून ने अब ऐसे गेम को बढ़ावा देना और वित्त पोषण करना एक आपराधिक अपराध बना दिया है, जिसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.
