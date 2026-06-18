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आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ जाएंगे उनके माता-पिता, जानें BCCI ने क्यों दी खास छूट

BCCI Secretary on Vaibhav Suryanshi: बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए सूर्यवंशी को एक खास छूट दी है, जिसके बाद इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है. बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया ने इंटरव्यू में इस मामले पर बातचीत की है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 11:49 PM IST

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ जाएंगे उनके माता-पिता, जानें BCCI ने क्यों दी खास छूट

Vaibhav suryavanshi (Photo AI)

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भारतीय क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेलने के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है. टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ तीन और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. बीसीसीआई ने इस टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जगह दी है. वहीं, अब बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए सूर्यवंशी को एक खास छूट दी है, जिसके बाद इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, बीसीसीआई ने वैभव को इन दौरों के लिए माता-पिता साथ ले जाने की छूट दी है. बीसीसीआई सचिन देवजीत सैकिया ने इंटरव्यू में इस मामले पर बातचीत की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कह है. 

सूर्यवंशी को लेकर क्या बोली बीसीसीआई

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पीटीआई से कहा, "सभी राष्ट्रीय टीमों में सीनियर स्तर पर 14-15 साल का खिलाड़ी टीम में नहीं होता है. कई दशक बाद हमारे पास वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी है. एक समय जब सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट पदार्पण के समय 16 साल 6 महीने की उम्र में डेब्यू किया था, जब टीम में इतनी कम उम्र का खिलाड़ी हो तो मसले हो सकते हैं. उसे सहज बनाने और सीनियर टीम में आसानी से ढलने के लिए हमें लगा कि इससे मदद मिलेगी. टीम में बाकी सभी खिलाड़ी 18 साल से अधिक उम्र के हैं और टीम प्रबंधन के सदस्य भी वयस्क हैं. हमें लगा कि इस फैसले से वैभव के लिए काफी आसान हो जायेगा."

बीसीसीआई ने वैभव को क्यों दी खास छूट

सैकिया ने आगे बात करते हुए कहा, "जब स्कूल के बच्चे ट्रिप पर जाते हैं, तो एक सीनियर व्यक्ति उनके साथ होता है. वैभव अभी बच्चा है. अभी स्कूल में ही है. हमें लगा कि उसके माता-पिता का साथ जाना सही होगा." दरअसल, बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी को खास छूट ये दी है कि वो आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर अपने माता-पिता को साथ ले सकते हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने नियम लागू किया था कि कोई भी खिलाड़ी अपनी फैमिली मेंबर को टीम के साथ नहीं ले जा सकता है. लेकिन बोर्ड ने वैभव को इस नियम पर छूट दे दी है. 

श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव की लड़ाई पर क्या बोली सैकिया?

श्रीलंका ए के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी की हुई लड़ाई को लेकर सैकिया ने कहा, "सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है कि बीसीसीआई कार्रवाई करेगा. क्या बीसीसीआई मैच रैफरी है. ऐसे मामलों में अंपायर और मैच रैफरी फैसले लेते हैं, जो कुछ हुआ, वो खेल का हिस्सा था और बीसीसीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं है. ये मैच रैफरी का काम है. अगर कोई गलती कर रहा है तो वो फैसला लेंगे."

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