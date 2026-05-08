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बेंगलुरु में क्यों नहीं खेला जाएगा IPL 2026 फाइनल? BCCI ने किया बड़ा खुलासा

BCCI on IPL 2026 Venue: बोर्ड ने फाइनल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम चुना है. ऐसे में फैंस सोच रहे थे कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया? वहीं अब बीसीसीआई ने सभी की टेंशन दूर कर दी है और एक बड़ा खुलासा किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 08, 2026, 04:06 PM IST

बेंगलुरु में क्यों नहीं खेला जाएगा IPL 2026 फाइनल? BCCI ने किया बड़ा खुलासा

IPL 2026 फाइनल

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के लीग स्टेज मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान पहले ही कर दिया था, जबकि हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 फाइनल और प्लेऑफ मुकाबलों के शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा की है. सभी फैंस सोच रहे थे कि इस बार का फाइनल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन बोर्ड ने फाइनल के लिए अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम चुना है. ऐसे में फैंस सोच रहे थे कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया? वहीं अब बीसीसीआई ने सभी की टेंशन दूर कर दी है और एक बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने आखिरी फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में क्यों रखा है. 

आईपीएल नियम के अनुसार, अगर कोई टीम चैंपियन बननती है, तो उसके अगले सीजन का फाइनल मुकाबला चैंपियन टीम के होम ग्राउंड पर खेला जाता है. ऐसे में आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने खिताब जीता था, तो ऐसे में अब आईपीएल 2026 का फाइनल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला होना चाहिए. लेकिन जब बीसीसीआई ने शेड्यूल का ऐलान किया, तो आईपीएल 2026 फाइनल का वेन्यू अहमदाबाद रखा, जिसके बाद सभी फैंस काफी हैरान हो गए. 

आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 1 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. वहीं एलिमिनेटर और क्वालिफाई 2 मुकाबले 27 और 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. वहीं 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 

बीसीसीआई ने किया बड़ा खुलासा

बीसीसीआई सूत्र ने कहा, "केएससीए स्टेडियम क्षमता के 15 प्रतिशत तक मानार्थ टिकट पाने का हकदार है. हालांकि, केएससीए ने अतिरिक्त 10,057 टिकटों की मांग की थी. केएससीए ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को तीन-तीन मानार्थ पास देने पर सहमति जताई थी, जो कुल मिलाकर लगभग 900 पास होते हैं. इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति और कर्नाटक सरकार के साथ अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के लिए मानक 15 प्रतिशत के अलावा 750 अतिरिक्त मानार्थ टिकटों की जरूरत थी."

सूत्र ने आगे कहा, "इसमें क्रिकेट खेलने वाले क्लबों के लिए पी3 स्टैंड में 2,000 रुपये की रियायती दर पर 3,007 टिकट और सदस्यों के पति-पत्नी तथा बच्चों के लिए मेंबर्स स्टैंड में 900 टिकट शामिल थे. इसके अलावा, संघ को एम4 स्टैंड में औसतन लगभग 2,000 रुपये की दर से 1,000 टिकट और विभिन्न स्टैंडों में आजीवन सदस्यों के लिए 3,500 टिकट खरीदने की भी जरूरत थी."

आईपीएल चैयरमैन ने भी की पुष्टि

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, "चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता भी बहुत अधिक नहीं है. लीग मैचों के लिए भी वहां बहुत कम टिकट उपलब्ध थे. चूंकि, आईपीएल फाइनल दुनियाभर से लोगों को आकर्षित करता है. इसलिए हमें फैंस के लिए टिकटों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है."

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