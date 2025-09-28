BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

BCCI New President: बीसीसीआई ने मुंबई में हुई बैठक के बाद 28 सितंबर को नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है. मिथुन मनहास को ये पद मिला है. इसके अलावा राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 28 सितंबर को नए अध्यक्ष का ऐलान किया है. मुंबई में हुई सालाना बैठक (AGM) में चुनाव के आधार पर नए नामों की घोषणा हुई है. BCCI के अध्यक्ष के पद के लिए पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को चुना गया है. इतना ही नहीं रजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

कौन है मिथुन मनहास?

मिथुन मनहास को बीसीसीआई ने नया अध्यक्ष बनाया है. मिथुन मनहास ने साल 1997-98 में दिल्ली से फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था. उसके बाद से मिथुन ने दिल्ली टीम का मीडिल ऑर्जर को जिम्मा अपने सिर पर ले लिया. इतना ही नहीं मिथुन ने दिल्ली को 16 साल बाद रणजी खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया था. हालांकि वो भारतीय जर्सी नहीं पहन पाए, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी नाम कमाया था.

मिथुन मनहास 157 फर्स्ट क्लास मैचों में 9741 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 49 अर्धशतक बनाए हैं. हालांकि मिथुन दिल्ली के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए भी घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं और साल 2016 में आखिरी बार मैदान पर नजर आए थे.

राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बीसीसीआई ने राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष का पद मिला है. वहीं देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नया Secretary बनाया है. इसके अलावा प्रभतेज सिंह भाटिया Joint Secretary, ए. रघुराम भाट को Treasurer चुना गया है.

