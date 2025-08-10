Rohit Sharma-Virat Kohli in ODI: विराट-रोहित के सामने होगी बीसीसीआई की चुनौती! नहीं किया ये काम तो लेना पड़ेगा संन्यास

Rohit Sharma and Virat Kohli Retirement in ODI: विराट कोहली और रोहित शर्मा को बीसीसीआई की डिमांड माननी पड़ेगा. वरना दोनों दिग्गजों को इस फॉर्मेट से भी संन्यास लेना पड़ सकता है.

टी20 और टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास की खबर शुरू हो गई हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साथ टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ली थी और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलने वाले हैं. लेकिन इससे पहले ही बीसीसीआई की चुनौती विराट और रोहित के सामने खड़ी हो गई है. भारतीय टीम को अपनी वनडे सीरीड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेलनी है. लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि विराट-रोहित शायद ही वर्ल्ड कप 2027 तक टिक पाएंगे. क्योंकि बीसीसीआई ने उनके सामने एक डिमांड रख दी है.

रोहित-विराट लेंगे वनडे से संन्यास?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट कोहली और रोहित शर्मा को अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भी वनडे क्रिकेट खेलना है, तो उन्हें घरेलू क्रिकेट यानी विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ सकती है. ये घरेलू टूर्नामेंट इसी साल दिसंबर के अंत में शुरू होगा. रिपोर्ट में कहा गया, इन दोनों दिग्गजों ने भारत के लिए काफी कुछ किया है. लेकिन अब युवा खिलाड़ियों की लाइन काफ लंबी है. सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं. इसमें रोहित और विराट वर्ल्ड कप की रणनीति में फिट नहीं हो रहे हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अगर रोहित शर्मा चाहते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान अपना वनडे करियर का समापन कर सकते हैं. बीसीसीआई ने विराट और रोहित को साफ चुनौती दे दी है कि अगर घरेलू क्रिकेट नहीं खेला, तो उन्हें रिटायरमेंट लेनी ही होगी. हालांकि इस साल विराट 37 साल को हो जाएंगे. हालांकि 2027 तक विराट 39 साल के होंगे, जबकि रोहित शर्मा 2027 में 40 साल के पूरे हो चुके होंगे.

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं. इसका आयोजन अक्टूबर से नंबर के बीच होगा. हालांकि अब टीम इंडिया के फैंस के लिए टेंशन की बात हो गई है कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल पाएंगे या नहीं. इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद सभी फैंस कापी परेशान हो जाएंगे.

