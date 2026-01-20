BCCI Central Contract: विराट-रोहित की सैलरी में होगी कटौती, ए प्लस कैटेगरी को खत्म करने का प्लान बना रहा भारतीय बोर्ड

BCCI Central Contract: बीसीसीआई खिलाड़ियों के नए संट्रेल कॉन्ट्रेक्ट से पहले एक बड़ा फैसला ले सकता है. बोर्ड का पूरा प्लान है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट से पहले ए प्लस कैटेगरी का सफाया कर दे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों के नए संट्रेल कॉन्ट्रेक्ट से पहले एक बड़ा फैसला ले सकता है. बीसीसीआई का पूरा प्लान है कि वो नए कॉन्ट्रैक्ट से पहले ए प्लस कैटेगरी का सफाया कर दे. इस कैटेगरी में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम है. ऐसे में अगर बोर्ड कैटेगरी हटाता है, तो इन दोनों ही प्लेयर्स की सैलरी में भी कटौती होगी. विराट-रोहित टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलत हैं. ऐसे में जानते हैं कि बीसीसीआई का प्लान क्या है और अगर ऐसा होता है, तो विराट-रोहित को किस कैटेगरी में रखा जाएगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध को सरल बनाते हुए 2018 में शुरू की गई ए प्लस कैटेगरी खत्म करने जा रहा है. मौजूदा नीति के तहत ए प्लस कैटेगरी के क्रिकेटरों को सालाना 7 करोड़ रूपये, ए कैटेगरी वालों को 5 करोड़, बी कैटेगरी वाले को 3 करोड़ और सी कैटेगरी में 1 करोड़ रूपये दिए जाते हैं.

गौरतलब है कि अगर ऐसा होता है, तो अब नए वर्ष के लिए खिलाड़ियों को ए, बी और सी कैटेगरी में रखा जाएगा. पिछले चक्र में सिर्फ चार खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ए प्लस कैटेगरी में थे. इनमें से सिर्फ बुमराह तीनों प्रारूप में खेलते हैं. कोहली और रोहित सिर्फ वनडे खेलते हैं जबकि जडेजा टेस्ट और वनडे खेलते हैं. केंद्रीय अनुबंध को शीर्ष परिषद की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी.

कौनसी कैटेगरी में होंगे विराट-रोहित और बुमराह?

बोर्ड के एक अधिकारी ने हालांकि पीटीआई को बताया कि तीनों प्रारूपों में तेज आक्रमण की अगुवाई करने वाले बुमराह जैसे खिलाड़ी के पारिश्रमिक में कोई कटौती नहीं की जाएगी भले ही वो कार्यभार प्रबंधन के कारण कुछ मैचों से बाहर रहे हों. भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का ए श्रेणी में रहना तय है. रोहित और विराट चूंकि एक ही प्रारूप खेलते हैं तो बी श्रेणी में रहेंगे.

किस कैटेगरी में हैं कौनसे प्लेयर?

ए प्लस ग्रेड- रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा. ( 7 करोड़)

रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा. ( 7 करोड़) ए ग्रेड- केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी. (5 करोड़)

केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी. (5 करोड़) बी ग्रेड- सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल. (3 करोड़)

सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल. (3 करोड़) सी ग्रेड- रिंकू सिंह, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आकाश दीप, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा. (1 करोड़)

