BCCI ने नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, सामने रखी ये शर्तें

BCCI New Tender For Title Sponsor: बीसीसीआई ने टीम इंडिया की जर्सी के लिए नया टाइटल स्पॉन्सर का टेंडर जारी किया है. इसके लिए उन्होंने शर्त भी रखी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ड्रीम 11 के साथ पूरी तरह अपनी रिश्ता खत्म कर लिया है. वहीं अब बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किया है. स्पॉन्सरशिप राइट्स की रेस में कई कंपनियां भारी बोली लगा सकती है. हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइव गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला लिया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं. वहीं अब बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश है. लेकिन इस बार बोर्ड ने ये शर्तें भी सामने रख दी हैं.

बीसीसीआई ने कहा "पिछले 3 सालों के लिए प्रत्येक बोलीदाता का औसत कारोबार पिछले तीन लेखापरीक्षित खातों के अनुसार कम से कम INR 300,00,00,000 (केवल भारतीय रुपये तीन सौ करोड़) होना चाहिए या पिछले 3 सालों के लिए प्रत्येक बोलीदाता का औसत शुद्ध मूल्य कम से कम INR 300,00,00,000 ( भारतीय रुपये तीन सौ करोड़) होना चाहिए.

बीसीसीआई ने सामने रखी ये शर्त

बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए शर्त भी रखी है. बोर्ड के अधिनियम में कहा गया, "भारत या दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी में से किसी भी तरह की सेवाओं में साथ नहीं होना चाहिए. भारत में किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी या जुआ सेवाएं या इसी तरह की सेवाएं प्रदान नहीं करनी चाहिए और भारत में सट्टेबाजी या जुआ सेवाओं में लगे किसी भी व्यक्ति में कोई निवेश नहीं होना चाहिए."

इन कंपनियों को बोर्ड नहीं देगा स्पॉन्सरशिप

बीसीसीआई ने साथ ही ये स्पष्ट किया है कि कुछ कंपनियों को इसके लिए ब्लॉक किया जाएगा. इसमें बीसीसीआई ने क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों, शराब कंपनियों और तंबाकू कंपनियों को भी बोली प्रक्रिया से रोक दिया है. बीसीसीआई ने ये भी बताया कि राष्ट्रीय टीम लीड प्रायोजक अधिकारों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति 5,00,000 रुपये के गैर-वापसीयोग्य शुल्क और किसी भी लागू वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान की प्राप्ति पर उपलब्ध कराई जाएगी.

