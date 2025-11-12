FacebookTwitterYoutubeInstagram
एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, डॉक्टरों और अधिकारियों से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी | फरीदाबाद - अल फ़लाह यूनिवर्सिटी में जांच के लिए पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम

क्रिकेट

क्रिकेट

वर्ल्ड कप 2027 से पहले BCCI ने रोहित-विराट को दिए कड़े निर्देश, रो-को को खेलना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट; जानिए पूरा मामला

BCCI on Virat-Rohit: बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपनी-अपनी राज्य टीमों के घरेलू मैचों में खेलने का निर्देश दिया गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 12, 2025, 01:36 PM IST

वर्ल्ड कप 2027 से पहले BCCI ने रोहित-विराट को दिए कड़े निर्देश, रो-को को खेलना पड़ेगा घरेलू क्रिकेट; जानिए पूरा मामला

BCCI on Virat-Rohit

भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा घरेलू मुकाबलों में खेलते नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी-अपनी राज्य टीमों के घरेलू मैचों में खेलने का निर्देश दिया गया है. ताकि वो वनडे टीम की दौड़ में बने रहें.
रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया है. लेकिन कोहली की ओर से इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है. बोर्ड ने रो-को को लेकर बयान भी दिया है. 

बीसीसीआई ने रो-को को लेकर कही ये बात

बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा, "बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को बता दिया है कि अगर उन्हें भारत के लिए खेलना है, तो घरेलू क्रिकेट खेलना होगा. चूंकि वो दोनों खिलाड़ी दो फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. इसलिए मैच के लिए फिट होने के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा."

विराट कोहली-रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. फिलहाल बीसीसीआई का फोकस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर है. ऐसे में कोहली और रोहित को वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए खेलने का समय चाहिए होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में अपनी छाप छोड़ी थी. 

ये दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में हिस्सा लें सकते हैं, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से होगी. इसके बाद 'रो-को' जनवरी 2026 में ही भारतीय टीम में फिर से नजर आएंगे. टीम इंडिया 11 तारीख से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों की मेजबानी करेगी.

इस बीच कोहली और रोहित को करीब एक महीने का ब्रेक मिलेगा, जिस दौरान विजय हजारे ट्रॉफी खेली जानी है. पिछले सीजन में रोहित और कोहली ने एक-एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था. जनवरी में विराट कोहली 12 साल के अंतराल के बाद दिल्ली के लिए खेलने लौटे थे, जबकि रोहित शर्मा 10 साल के बाद मुंबई के लिए खेले थे. हालांकि एक बार फिर दोनों दिग्गज घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं. पिछली बार दिल्ली में विराट को देखने के लिए रणजी ट्रॉफी पूरा स्टेडियम भर गया था. इस बार अगर वो खेलते हैं, तो कुछ वैसी ही उम्मीद होगी.

