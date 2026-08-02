रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को हर महीने मिलेगी पेंशन? जानें क्या है BCCI का नियम

Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद उनकी पेंशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें पेंशन देगी.

दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई उन्हें पेंशन भी देगी.

बीसीसीआई ने चार साल पहले पेंशन की रकम में बढ़ोतरी की है.

अनुभव के हिसाब से बोर्ड खिलाड़ियों को पेंशन देता है.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई, 2026 को इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास लिया था. रहाणे ने कई मौकों पर टीम इंडिया की कप्तानी भी की है और कई यादगार पारियां भी खेली हैं. साल 2020-21 में रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया दौर पर विराट कोहली की गैरमौजूदगी में टीमकी कमान संभाली और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम किया था. रहाणे के संन्यास के बाद उनकी पेंशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें पेंशन देगी. आइए जानते हैं कि संन्यास के बाद खिलाड़ियों का पेंशन का नियम क्या है और रहाणे को हर महीने कितनी रकम मिलेगी.

अजिंक्य रहाणे को कितने रुपये मिलेगी पेंशन?

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को बीसीसीआई हर महीने 70000 रुपये पेंशन देगी. रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं, जिससे वो टॉप ब्रैकेट में आते हैं. हालांकि, चार साल पहले यानी 2022 में टॉप ब्रैकेट वाले खिलाड़ियों को 50000 रुपये मिलते थे, लेकिन बीसीसीआई ने रकम में बदलाव कर दिया है और रकम बढ़ा दी है. ऐसे में अब हर महीने रहाणे को 70 हजार रुपये बीसीसीआई पेंशन देगी.

पेंशन को लेकर क्या है बीसीसीआई का नियम?

बीसीसीआई अपने रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के अनुभव और खेले गए मुकाबलों के आधार पर पेंशन देती है. हालांकि, साल 2022 में सौरव गांगुली के कार्यकाल में बोर्ड ने पेंशन स्लैब में संशोधन किया था, जिसके बाद प्रति माह पेंशल 70 हजार रुपये तक पहुंच गई है.

25 से अधिक टेस्ट खेलने वालों को- 70 हजार रुपये पेंशन

10 से 24 टेस्ट खेलने वाले को- 60 हजार रुपये

फर्स्ट क्लास पुरुष खिलाड़ी- 30 से 45 हजार रुपये

महिला इंटरनेशनल खिलाड़ी को- 52,500 रुपये

फर्स्ट क्लास या घरेलू महिला खिलाड़ी- 45000 रुपये

पूर्व अंपायर्स- 45 हजार रुपये तक

बीसीसीआई की पेंशन पर नियम और शर्तें

अगर किसी खिलाड़ी को पेंशन मिल रही है और उसे बाद में बीसीसीआई की किसी अधिकारी पद मिलता है, तो पेंशन रोक दी जाती है. जैसे अगर कोई खिलाड़ी नेशनल टीम का कोच या नेशनल सिलेक्टर बनता है, तो बीसीसीआई पेंशन देना बंद कर देती. लेकिन बीसीसीआई का अधिकारिक पद छोड़ते ही पेंशन दोबारा शुरू हो जाती है. हालांकि, इससे कमंट्री, आईपीएल फ्रेंचाइजी में कोई पद या मीडिया का काम करने पर पेंशन नहीं रुकती है.