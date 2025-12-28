FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

गौतम गंभीर बने रहेंगे रेड बॉल क्रिकेट के कोच, BCCI ने किया सबकुछ साफ

BCCI on Gautam Gambhir: गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे हैं और उन्हें टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाए जाने की बात चलने लगी है. बीसीसीआई ने हालांकि इन खबरों को आधारहीन बताया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 28, 2025, 06:24 PM IST

गौतम गंभीर बने रहेंगे रेड बॉल क्रिकेट के कोच, BCCI ने किया सबकुछ साफ

BCCI on Gautam Gambhir

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया को घरेलू टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 से हरा दिया था. एक साल में दो बार टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का क्लीन स्वीप होना बेहद हैरान करने वाला था. भारतीय टीम की हार के 
SNIPS titleबाद गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे हैं और उन्हें टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाए जाने की बात चलने लगी है. बीसीसीआई ने हालांकि इन खबरों को आधारहीन बताया है.

पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि बीसीसीआई गौतम गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाना चाहती है और इसके लिए बोर्ड ने भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और मौजूदा समय में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से अनौपचारिक रूप से बातचीत भी की है. इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि लक्ष्मण ने बोर्ड के टेस्ट कोचिंग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख के रूप में खुश हैं.

एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से गौतम गंभीर को हटाने और जिम्मेदारी को वीवीएस लक्ष्मण को सौंपने की खबरों को आधारहीन बताया है. बोर्ड के मुताबिक गंभीर वनडे और टी20 की तरह टेस्ट फॉर्मेट के हेड कोच भी बने रहेंगे. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है, लेकिन अगर भारत आगामी टी20 वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है.

गौतम गंभीर का वनडे और टी20 में कोच के रूप में अच्छा रिकॉर्ड रहा है. वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 में एशिया कप जीती है, लेकिन टेस्ट में खासकर भारत की धरती पर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप उनकी कोचिंग पर सवाल है. गंभीर की कोचिंग में भारत ने 19 टेस्ट में से 10 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 7 में जीत मिली है और 2 मैच ड्रा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

