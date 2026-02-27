IPL 2026 के शेड्यूल में बदलाव, 26 मार्च से नहीं अब इस तारीख से शुरू होगा टूर्नामेंट!

IPL 2026 Schedule: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के 26 मार्च से शुरू होने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसके शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करने की बात कही जा रही है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी आईपीएल के प्लान में थोड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. ESPN की रिपोर्ट्स के अनुसार, IPL का 19वीं सीजन 28 मार्च से शुरू होगा. पहले यह 26 मार्च से शुरू होने वाला था. वहीं, फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. हालांकि, इसको लेकर BCCI की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

