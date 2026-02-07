FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

फरवरी में सीता अष्टमी कब है? जानकी जयंती पर इन लोगों को व्रत-पूजा जरूर करनी चाहिए

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव किया है. इस बार कई बड़े खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया हैं. तो वहीं कई खिलाड़ियों को शामिल भी किया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 07, 2026, 02:31 PM IST

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

BCCI Central Contracts 2026-27

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दे दिया है. गौर करने वाली बात है कि बोर्ड ने 2018 में शुरू की गई A+ श्रेणी को खत्म कर दिया है. नये कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगिरी में केवल 3 खिलाड़ियों को रखा गया और अगर महिला क्रिकेटर्स की बात करें तो चार खिलाड़ियों की A कैटेगिरी में जगह मिली हैं.

इन खिलाड़ियों को A कैटेगिरी में मिल सकती है जगह-सूत्र

नए कॉन्ट्रैक्ट में वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी उपकप्तान स्मृति मंधाना शामिल हैं. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार  जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान को ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले A+ श्रेणी थे जिन्हें अब डिमोट करके श्रेणी बी में कर दिया हैं. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिलहाल ये दोनों भारतीय खिलाड़ी केवल वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं.

ग्रेड C से और ग्रेड B का हाल

वॉशिंगटन सुंदर को ग्रेड C से प्रमोट कर ग्रेड B में शामिल किया गया है.  पिछले साल टेस्ट डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को ग्रेड C का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इतना ही नहीं मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, सरफराज़ खान और रजत पाटीदार को नए कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी गई है.  जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान को ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है.  

पुरुष क्रिकेट – BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27

ग्रेड A

जसप्रीत बुमराह
शुभमन गिल
रवींद्र जडेजा
केएल राहुल
मोहम्मद सिराज
हार्दिक पांड्या
ऋषभ पंत
कुलदीप यादव
यशस्वी जायसवाल
सूर्यकुमार यादव
श्रेयस अय्यर

ग्रेड B

वॉशिंगटन सुंदर
रोहित शर्मा
विराट कोहली
शिवम दुबे
संजू सैमसन
अर्शदीप सिंह
प्रसिद्ध कृष्णा
आकाश दीप
ध्रुव जुरेल
हर्षित राणा
वरुण चक्रवर्ती
नीतीश कुमार रेड्डी
अभिषेक शर्मा
साई सुदर्शन
रवि बिश्नोई
रुतुराज गायकवाड़

ग्रेड C

अक्षर पटेल
तिलक वर्मा
रिंकू सिंह

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें
MORE
Advertisement
धर्म
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
MORE
Advertisement