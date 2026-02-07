BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव किया है. इस बार कई बड़े खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया हैं. तो वहीं कई खिलाड़ियों को शामिल भी किया गया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 सत्र के लिए सीनियर पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दे दिया है. गौर करने वाली बात है कि बोर्ड ने 2018 में शुरू की गई A+ श्रेणी को खत्म कर दिया है. नये कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगिरी में केवल 3 खिलाड़ियों को रखा गया और अगर महिला क्रिकेटर्स की बात करें तो चार खिलाड़ियों की A कैटेगिरी में जगह मिली हैं.

इन खिलाड़ियों को A कैटेगिरी में मिल सकती है जगह-सूत्र

नए कॉन्ट्रैक्ट में वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी उपकप्तान स्मृति मंधाना शामिल हैं. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान को ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले A+ श्रेणी थे जिन्हें अब डिमोट करके श्रेणी बी में कर दिया हैं. बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिलहाल ये दोनों भारतीय खिलाड़ी केवल वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं.

ग्रेड C से और ग्रेड B का हाल

वॉशिंगटन सुंदर को ग्रेड C से प्रमोट कर ग्रेड B में शामिल किया गया है. पिछले साल टेस्ट डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन को ग्रेड C का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इतना ही नहीं मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, सरफराज़ खान और रजत पाटीदार को नए कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी गई है. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और भारत के वनडे व टेस्ट कप्तान को ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है.

पुरुष क्रिकेट – BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27

ग्रेड A

जसप्रीत बुमराह

शुभमन गिल

रवींद्र जडेजा

केएल राहुल

मोहम्मद सिराज

हार्दिक पांड्या

ऋषभ पंत

कुलदीप यादव

यशस्वी जायसवाल

सूर्यकुमार यादव

श्रेयस अय्यर

ग्रेड B

वॉशिंगटन सुंदर

रोहित शर्मा

विराट कोहली

शिवम दुबे

संजू सैमसन

अर्शदीप सिंह

प्रसिद्ध कृष्णा

आकाश दीप

ध्रुव जुरेल

हर्षित राणा

वरुण चक्रवर्ती

नीतीश कुमार रेड्डी

अभिषेक शर्मा

साई सुदर्शन

रवि बिश्नोई

रुतुराज गायकवाड़

ग्रेड C

अक्षर पटेल

तिलक वर्मा

रिंकू सिंह

