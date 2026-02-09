BCCI Central Contract: विराट-रोहित को हुआ 4-4 करोड़ का नुकसान, शमी-ईशान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर

BCCI Central Contract: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली 4-4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है. इस कॉन्ट्रैक्ट में बोर्ड ने A+ ग्रेड को खत्म कर दिया है. वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली 4-4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले विराट और रोहित दोनों ही ए प्लस ग्रेड में शामिल थे. लेकिन अब उन्हें ग्रेड बी में धकेल दिया है. इतना ही नहीं टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा ईशान किशन को ही शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा मोहम्मद शमी भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने किन खिलाड़ियों को किस ग्रेड में रखा है.

विराट-रोहित को हुआ करोड़ों का नुकसान

बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस ग्रेड को खत्म कर दिया है और अब सिर्फ ए, बी और सी ग्रेड ही होंगे. इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को करोड़ों का नुकसान हुआ है. ए प्लस ग्रेड वालों को पहले 7 करोड़ रुपये मिलते थे. विराट-रोहित ए प्लस ग्रेड में ही शामिल थे. लेकिन अब वो ग्रेड बी में हैं, जिसकी वजह से उन्हें 3-3 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस हिसाब से विराट और रोहित की सैलरी में 4 करोड़ की कटौती हुई है.

🚨 News 🚨



BCCI announces Annual Player Retainership for Team India Senior Men and Senior Women for the 2025-26 season#TeamIndia | Details 🔽https://t.co/Rd3pUCPRr9 pic.twitter.com/UNYRThs1kW — BCCI (@BCCI) February 9, 2026

ईशान-शमी को दिखाया बाहर का रास्ता

ईशान किशन और मोहम्मद शमी काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. लेकिन घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन को डायरेक्ट टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में शामिल किया गया था. लेकिन हैरानी की बात ये कि टीम में वापसी के बाद किशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया है. वहीं शमी भी इस लिस्ट से बाहर हैं.

देखें सभी ग्रेड की लिस्ट

ग्रेड ए- शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा

ग्रेड बी- वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर.

ग्रेड सी- अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.