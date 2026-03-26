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IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला, इस वजह से नहीं होगा सेलिब्रेशन

IPL 2026 Opening Ceremony: आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेकर सभी फैंस को हैरान कर दिया है. इस बार आईपीएल 2026 ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 26, 2026, 03:26 PM IST

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला, इस वजह से नहीं होगा सेलिब्रेशन

IPL 2026 Opening Ceremony

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इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन की शुरुआत रविवार 28 मार्च से होगी, जिसको अब दो ही दिन रह गए हैं. लेकिन आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेकर सभी फैंस को हैरान कर दिया है. इस बार आईपीएल 2026 ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी. बीसीसीआई के इस फैसले से सभी फैंस हैरान है. 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइर्ज हैदराबाद के बीच 19वें सीजन का आगाज होगा. लेकिन अब इससे पहले सेरेमनी नहीं होगी, जो हर साल पहले मैच से पहले स्टार्स परफॉर्म करते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया है. 

क्यों नहीं होगी ओपनिंग सेरेमनी

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 4 जून 2025 को बेंगलुरु में भगड़द हुई थी, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. अब 28 मार्च 2026 को आरसीबी और एसआरएच के बीच पहले मैच से पहले कोई भी कार्यक्रम या मनोरंजन नहीं होगा. बीसीसीआई भगड़द में जान गंवाने वाले लोगों को श्रध्दांजली देने के रूप में देख रही है. 

इससे पहले भी रद्द हो चुकी है ओपनिंग सेरेमनी

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब बीसीसीआई ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर रही है. 2026 से पहले भी बीसीसीआई ये फैसला ले चुकी है. दरअसल, साल 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तब बीसीसीआई ने आईपीएल 12 की ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी थी. उस समय बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी में खर्च होने वाले पैसे शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को दे दिए थे. 

क्लोजिंग सेरेमनी होगी या नहीं?

बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी है. लेकिन बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टी की है कि 31 मई को फाइनल मैच के दिन भव्य क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी. भले ही ओपनिंग सेरेमनी न हो, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी दमदार होने वाली है. 

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