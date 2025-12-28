गौतम गंभीर से छीनी जाएगी कुर्सी! BCCI ने इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर

Team India New Test Coach: बीसीसीआई गंभीर की छुट्टी कर सकती है. इतना ही नहीं बोर्ड ने एक दिग्गज खिलाड़ी को कोचिंग का ऑफर भी दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर साल 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बने थे. उनकी कोचिंग में भारत का टी20 और वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन दमदार रहा है. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. लेकिन गंभीर की कोचिंग टेस्ट क्रिकेट में काम नहीं आई और टीम इंडिया ने घर पर बैक टू बैक हार का सामना किया. पहले न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिना कोई मैच जीते सीरीज गंवा दी. ऐसे में अब बीसीसीआई गंभीर की छुट्टी कर सकती है. इतना ही नहीं बोर्ड ने एक दिग्गज खिलाड़ी को कोचिंग का ऑफर भी दिया है.

इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर

रिपोर्ट्स के अनुसार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद बीसीसीआई के एक शीर्ष पद पर बैठे शख्स ने इनफॉर्मल तौर पर वीवीएस लक्ष्मण से पूछा था कि क्या वो टेस्ट टीम इंडिया के लिए कोच बनेंगे. हालांकि लक्ष्मण ने इसपर कोई जवाब नहीं दिया और वो बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट के रूप में बने रहना चाहते हैं. हालांकि बीसीसीआई में इस बात की चर्चा है कि गंभीर ही टेस्ट टीम के लिए भी कोच सही हैं.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टेस्ट टीम के कोचिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा पा रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में अगले 9 मैचों के लिए नया कोच तलाशा जाए या गंभीर को ही कोच रहने दिया जाए. हालांकि बीसीसीआई इसपर जल्द ही अपना फैसला ले सकती है.

भारत कब खेला अगला टेस्ट?

भारतीय क्रिकेट टीम को साल 2026 में अगस्त तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेलना है. अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी औऱ वहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. फिर अक्टूबर और नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां दो मैच खेले जाने हैं. फिर साल 2027 में भारत को 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से घर पर खेलनी है.

