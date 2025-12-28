FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हुमायूं के बेटे पर सुरक्षाकर्मी को पीटने का आरोप, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का बेटा गिरफ्तार, हुमायूं के बेटे पर गाली-गलौज करने का भी आरोप, मुर्शिदाबाद-हुमायूं कबीर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हुमायूं के घर से CCTV फुटेज बरामद की | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम | अल कायदा और RSS का काम एक है-मणिकम, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान, दोनों नफरत फैलाने का काम करते हैं- मणिकम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

'धुरंधर' के शोर के बीच यश का 'टॉक्सिक' धमाका, सामने आया हुमा कुरैशी का खौफनाक 'एलिजाबेथ' लुक

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

ICAI ने बदली CA इंटरमीडिएट एग्जाम के पेपर 5 की तारीख, यहां चेक करें रिवाइज्ड शेड्यूल

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

गौतम गंभीर से छीनी जाएगी कुर्सी! BCCI ने इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर

Team India New Test Coach: बीसीसीआई गंभीर की छुट्टी कर सकती है. इतना ही नहीं बोर्ड ने एक दिग्गज खिलाड़ी को कोचिंग का ऑफर भी दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 28, 2025, 12:45 PM IST

गौतम गंभीर से छीनी जाएगी कुर्सी! BCCI ने इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर

Team India New Test Coach

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर साल 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बने थे. उनकी कोचिंग में भारत का टी20 और वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन दमदार रहा है. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. लेकिन गंभीर की कोचिंग टेस्ट क्रिकेट में काम नहीं आई और टीम इंडिया ने घर पर बैक टू बैक हार का सामना किया. पहले न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिना कोई मैच जीते सीरीज गंवा दी. ऐसे में अब बीसीसीआई गंभीर की छुट्टी कर सकती है. इतना ही नहीं बोर्ड ने एक दिग्गज खिलाड़ी को कोचिंग का ऑफर भी दिया है. 

इस दिग्गज को दिया कोचिंग का ऑफर

रिपोर्ट्स के अनुसार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद बीसीसीआई के एक शीर्ष पद पर बैठे शख्स ने इनफॉर्मल तौर पर वीवीएस लक्ष्मण से पूछा था कि क्या वो टेस्ट टीम इंडिया के लिए कोच बनेंगे. हालांकि लक्ष्मण ने इसपर कोई जवाब नहीं दिया और वो बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट के रूप में बने रहना चाहते हैं. हालांकि बीसीसीआई में इस बात की चर्चा है कि गंभीर ही टेस्ट टीम के लिए भी कोच सही हैं. 

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टेस्ट टीम के कोचिंग को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा पा रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में अगले 9 मैचों के लिए नया कोच तलाशा जाए या गंभीर को ही कोच रहने दिया जाए. हालांकि बीसीसीआई इसपर जल्द ही अपना फैसला ले सकती है.

भारत कब खेला अगला टेस्ट?

भारतीय क्रिकेट टीम को साल 2026 में अगस्त तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेलना है. अगस्त में भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी औऱ वहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. फिर अक्टूबर और नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां दो मैच खेले जाने हैं. फिर साल 2027 में भारत को 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से घर पर खेलनी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें कितने भारतीयों ने इस साल तोड़ा दिल
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा
2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे बड़े विवाद, इतिहास के पन्नों पर लिख गया ये हादसा
2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर
2026 में रोमांस करती दिखेंगी ये नई जोड़ियां, इन हसीनाओं के साथ सलमान-शाहिद-इमरान हाशमी आएंगे नजर
किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य
किस समुद्र को कहा जाता है King of Ocean? जानें क्या है इसके Ring of Fire का रहस्य
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
IITian आनंद वरदराजन की Starbucks CTO बनने की कहानी, इन विदेशी इंस्टीट्यूट से भी की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
MORE
Advertisement