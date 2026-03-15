BCCI Awards 2026: शुभमन गिल और स्मृति मंधाना ने जीता खास अवॉर्ड, बीसीसीआई ने किया सम्मानित

BCCI Awards 2026: भारतीय कप्तान शुभमन गिल और महिला भारतीय टीम की दिग्गज बल्लेबाद स्मृति मंधाना को बीसीसीआई ने एक खास अवॉर्ड से सम्मानित किया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और महिला भारतीय टीम की दिग्गज बल्लेबाद स्मृति मंधाना को बीसीसीआई ने एक खास अवॉर्ड से सम्मानित किया है. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 2024 से 2025 तक दमदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते रविवार 15 मार्च को बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 समारोह में सम्मानित किया गया है. गिल को पहली बार ये खिताब मिला है, जबकि मंधाना 5वीं बार इस अवॉर्ड को हासिल कर चुकी है.

किस अवॉर्ड से हुए सम्मानित?

शुभमन गिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है. इससे पहले ये अवॉर्ड 2023 में भी गिल को मिल चुका है. गिल और मंधाना को पॉली उमरीगर अवॉर्ड से नवाजा गया है. इसके अलावा पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सर्वोच्च सम्मान ‘कर्नल सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ये सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके बेहतरीन योगदान को देखते हुए दिया गया.

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Congratulations to #TeamIndia captain Shubman Gill on being named 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐞𝐫 – 𝐌𝐞𝐧 🏆👏#NamanAwards | @ShubmanGill pic.twitter.com/IozcgwWyOD — BCCI (@BCCI) March 15, 2026

अवॉर्ड जीतने के बाद गिल ने दिया बयान

शुभमन गिल ने कहा, मैं सबसे पहले ये पुरस्कार देने के लिए बीसीसीआई का धन्यवाद करना चाहता हूं. भारतीय क्रिकेट के कई महान और दिग्गज खिलाड़ी पहले ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं. इसलिए यहां होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. पिछले साल हमने भारतीय क्रिकेट टीम के रूप में जो हासिल किया, पांच आईसीसी ट्रॉफियां जीतना, वो वास्तव में शानदार था. मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसा कभी हुआ होगा.

Smriti Mandhana at the NAMAN awards. pic.twitter.com/BIBYbbZgOz — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 15, 2026

उन्होंने आगे कहा, मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं होता. मैं अपने माता-पिता और परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की. एक बार फिर धन्यवाद. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 पारियों में 75 से ज्यादा की औसत से 754 रन बना दिए थे. गिल किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

स्मृति मंधाना ने भी अवॉर्ड जीतकर दिया बयान

स्मृति मंधाना ने कहा, मैं इस पुरस्कार के बारे में बात कर सकती हूं, लेकिन टीम का जिक्र किए बिना व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बात करना संभव नहीं है. ये वास्तव में एक शानदार साल रहा है. इसलिए धन्यवाद. बीसीसीआई ने जिस तरह महिलाओं के क्रिकेट का समर्थन किया, उसके लिए भी धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते रहेंगे.

इन खिलाड़ियों को भी किया गया सम्मानित

शेफाली वर्मा को 2024–25 घरेलू सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला सीनियर वनडे क्रिकेटर चुना गया है. ईरा जाधव को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (घरेलू), हर्ष दुबे को रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और आयुष म्हात्रे को घरेलू सीमित ओवर की प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. (पीटीआई इनपुट)

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