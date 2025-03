भारतीय टीम ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. जिसके बाद अब बीसीसीआई ने टीम इंडिया ने पर पैसों की बारिश कर दी है. BCCI ने 58 करोड़ रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा कर दी है. इस राशि को खिलाड़ियों,कोचिंग स्टाफ और चयनकर्ताओं में बांटा जाएगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरा आईसीसी खिताब अपने नाम किया है.



भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. भारतीय पुरुष टीम के अलावा बीसीसीआई ने महिला अंडर 19 टीम को भी पुरस्कार देने का ऐलान किया है.

भारतीय टीम ने लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे ट्रॉफी जीत ली. इसके पहले भारत ने टी20 विश्व कप 2024 में ये कारनामा किया था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था. इसके बाद पाकिस्तान को भी 6 विकेट से ही धुल चटाई. वही लीग के आखिरी मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दी.

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. जिसके बाद फाइनल में फिर से न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दे दी.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रनरअप, सेमीफाइनलिस्ट, 5वें और 6वें, 7वें और 8वें नंबर की टीम को मिलकर 54.3 करोड़ रुपये मिले हैं. वही बीसीसीआई अकेले भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपये दे रही है.

🚨 PRIZE MONEY IN THE CHAMPIONS TROPHY 2025 🚨



Combined of Winner, Runner Up, Semifinalists, 5th & 6th, 7th & 8th, Every Match Fees - 54.3 Crores.



BCCI's Prize Money for Team India - 58 Crores.



- THE DIFFERENCE..!!!! 🥶 pic.twitter.com/Tp73WaWJvO