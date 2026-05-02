Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

Team India Squad for T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया 14 जून से अपने मिशन के लिए मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया को अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. बोर्ड ने इस स्क्वाड में नंदिनी शर्मा को भी शामिल किया है. महिला प्रीमियर लीग में नंदनी ने 5 विकेट हॉल लेकर इतिहास रचा था. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए किन खिलाड़ियों को मौका दिया है.

इस खिलाड़ी को पहली बार मिली मौका

बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम में नंदिनी शर्मा को पहली बार मौका मिला है. उन्होंने अब तक 47 टी20 मैचों की 46 पारियों में 45 विकेट अपने नाम किए हैं. हालांकइ उनका इकॉनमी सिर्फ 5.72 का ही है. महिला प्रीमियर लीग में नंदिनी ने 5 विकेट हॉल लेकर सुर्खियां बटोरी थी, जिसकी इनाम उन्हें अब मिल गया है.

कब खेला जाएगा महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले महीने यानी 12 जून से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा है. वहीं टीम इंडिया टूर्नामेंट का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. इससे पहले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और अब कौर इस वर्ल्ड कप को भी जीतना चाहेंगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव.

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