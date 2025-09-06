'बीड़ी-बिहार' पोस्ट विवाद में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया हेड VT Balram की छुट्टी
युवाओं में बढ़ रहा है हृदय रोग! Heart Attack से बचना है तो 20 की उम्र में ही शुरू कर दें ये 5 आदतें
Asia Cup 2025: इन दो मैदान पर खेले जाएंगे एशिया कप के सभी मुकाबले, देखें कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड
यूपी के इस शहर में खुला अनोखा बैंक, जहां पैसे का नहीं समय का होगा ट्रांजेक्शन, जानिए इसकी खासियत
BCCI ने Shreyas Iyer को दिया बड़ा गिफ्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे कप्तानी; यहां देखें पूरा स्क्वाड
टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया अहम बयान
एमएस धोनी पर हुक्का वाले आरोपों को इस दिग्गज ने किया खारिज, इरफान पठान के बयान पर बचा बवाल
Pitru Paksha 2025: 7 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, जानिए पहले दिन किसका करना होता है श्राद्ध?
Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Engagement: एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस में खुशी की लहर
क्रिकेट
Shreyas Iyer Captain for Australi A series: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान कर दिया है और बोर्ड ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी है.
एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को एक बड़ा गिफ्ट दिया है. दरअसल, अय्यर को एशिया कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था. लेकिन अब बोर्ड ने अय्यर को टीम इंडिया ए का कप्तान बना दिया है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया है. अय्यर के अलावा ध्रुव जुरेल को भी बडॉ इनाम मिला है. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ टीम इंडिया ए में इन खिलाड़ियों को जगह मिली है. आप यहां पूरा स्क्वाड देख सकते हैं.
श्रेयस अय्यर को मिली कप्तानी
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया ए का ऐलान किया है. इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर को दी गई है. भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले जाएंगे, जो 4 दिवसीय मैच होंगे. बीसीसीआई ने अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वाड में नहीं चुना था और अब बोर्ड ने उन्हें टीम इंडिया ए का कप्तान बनाकर गिफ्ट दे दिया है.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) September 6, 2025
India A squad for two multi-day matches against Australia A announced.
Details 🔽 #TeamIndiahttps://t.co/PJI6lWxeEQ pic.twitter.com/2gqZogQKnN
ध्रुल को भी मिला बड़ा इनाम
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ए में ध्रुव जुरेल को उपकप्तानी सौंपी गई है. हालांकि जुरेल के लिए ये काफी बड़ी बात है कि उन्हें टीम इंडिया ए का उपकप्तान बनाया गया है. इसके अलावा टीम में प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, नितीश रेड्डी समेत कई स्टार्स खिलाड़ियों को चुना गया है.
ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ टीम इंडिया ए की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (वीसी और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर.
हालांकि केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दूसरे मैच में टीम इंडिया ए के साथ जुड़ेंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.