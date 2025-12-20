India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India T20 World Cup 2026 Squad: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने 49 दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. उपकप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 49 दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. उपकप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड करेगी. वहीं गिल की जगह अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है.

शुभमन गिल हुए बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बतौर उपकप्तान खेल रहे थे, लेकिन चौथे टी20 से पहले उनके पैर में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए थे. वहीं बीसीसीआई ने 20 दिसंबर 2025 को टीम इंडिया ऐलान किया और इसमें गिल को जगह नहीं मिली. ऐसे में फैंस काफी हैरान हैं कि गिल आखिर टीम का हिस्सा क्यों नहीं हैं.

ईशान किशन की टीम मे वापसी

शुभमन गिल के बाहर होने के अलावा एक और हैरान करने वाली बात है. पिछले कई सालों से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. ईशान ने हाल ही में अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपनी टीम झारखंड को चैंपियन बनाया. इतना ही नहीं उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक और एक अर्धशतक के साथ 500 से ज्यादा रन भी बनाए. इसी प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें जगह दी होगी. ईशान किशन के अलावा रिंकू सिंह को भी मौका मिला है. इससे पहले रिंकू को टीम से बाहर कर दिया गया था.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिय

सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदल और ईशान किशन (विकेटकीपर).

