FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकप ही नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, जानिए क्या है वजह?

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

Anupam Kher के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, सिनेमा के बाद अब साहित्य की दुनिया में बढ़ाया मान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?

Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India T20 World Cup 2026 Squad: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने 49 दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. उपकप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 20, 2025, 02:25 PM IST

India T20 World Cup 2026 Squad: गिल बाहर, ईशान किशन की वापसी; BCCI ने किया वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India T20 World Cup 2026 Squad

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 49 दिन पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. उपकप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ईशान किशन और रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को डिफेंड करेगी. वहीं गिल की जगह अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है. 

शुभमन गिल हुए बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बतौर उपकप्तान खेल रहे थे, लेकिन चौथे टी20 से पहले उनके पैर में चोट आई थी, जिसकी वजह से वो सीरीज से बाहर हो गए थे. वहीं बीसीसीआई ने 20 दिसंबर 2025 को टीम इंडिया ऐलान किया और इसमें गिल को जगह नहीं मिली. ऐसे में फैंस काफी हैरान हैं कि गिल आखिर टीम का हिस्सा क्यों नहीं हैं. 

ईशान किशन की टीम मे वापसी

शुभमन गिल के बाहर होने के अलावा एक और हैरान करने वाली बात है. पिछले कई सालों से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. ईशान ने हाल ही में अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपनी टीम झारखंड को चैंपियन बनाया. इतना ही नहीं उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक और एक अर्धशतक के साथ 500 से ज्यादा रन भी बनाए. इसी प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें जगह दी होगी. ईशान किशन के अलावा रिंकू सिंह को भी मौका मिला है. इससे पहले रिंकू को टीम से बाहर कर दिया गया था. 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिय

सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदल और ईशान किशन (विकेटकीपर).

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?
दुनिया में सबसे ज्यादा व्हिस्की-रम और वाइन पीने वाला देश कौन सा है? जानें दारू पीने में भारत किस पायदान पर है?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
MORE
Advertisement