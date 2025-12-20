ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

Ishan Kishan in T20 World Cup 2026: करीब 3 साल से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है और फैंस को चौंका दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान कर दिया है. भारत के इस स्क्वाड ने सभी फैंस को हैरान कर दिया है. इस टीम में उपकप्तान शुभमन गिल को ही बाहर का रास्ता दिखाया है. करीब 3 साल से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है और फैंस को चौंका दिया है. हाल ही में किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है और खूब रन बनाए हैं.

अपनी कप्तानी में किशन ने झारखंड को जिताया SMAT का खिताब

पिछले कई सालों से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है. ईशान ने हाल ही में अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपनी टीम झारखंड को चैंपियन बनाया. इतना ही नहीं उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक और एक अर्धशतक के साथ 500 से ज्यादा रन भी बनाए. इसी प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें जगह दी होगी.

ऐसा है ईशान किशन का टी20 रिकॉर्ड

ईशान किशन ने भारत के लिए अब तक सिर्फ 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने दो टेस्ट मैचों में 78 रन बनाए हैं. वहीं 27 वनडे में 933 रन बनाए हैं और 7 अर्धशतक और एक शतक औक एक दोहरा शतक भी लगाया है. वहीं 32 टी20 मैचों में किशन ने 124.4 के स्ट्राइक रेट से 796 रन बनाए हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदल और ईशान किशन (विकेटकीपर).

