BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

बोर्ड कोई भी हो अब सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी एक जैसी, NCERT यूं खत्म करेगी असमानता

Trump के सामने आसिम मुनीर ने खोला 'ब्राउन बॉक्स', अमेरिका को सौंप दिया पाकिस्तान का भविष्य?

भारत के वो 5 शहर जहां सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां

क्या है 'धर्मशाला' के नाम के पीछे का इतिहास? जानें राजाओं-महाराजाओं से क्या है कनेक्शन

अब एक क्लिक में बदल जाएगा LPG कनेक्शन! डीलर करे तंग तो तुरंत ले सकेंगे ऐक्शन, जानें नियम

Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किए इन कोर्स के नतीजे, result.uniraj.ac.in से ऐसे करें चेक

Karur Stampede: साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख

बचपन से आंखों में नहीं थी रोशनी पर हौसलों ने रच दिया इतिहास, दृष्टिहीन शिक्षक ने यूं पास की ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा

क्रिकेट

BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

BCCI Women Team Selection Committee: बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप से पहले चयन समिति में बड़ा बदलाव किया है. अब चैयरमैन का जिम्मा इन्हें मिला है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 28, 2025, 04:01 PM IST

भारतीय कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का ऐलान किया है. पूर्व क्रिकेटर अमीता शर्मा को चैयरमैन बनाया गया है. वहीं महिला प्रीमियर लीग का चैयरमैन जायेश जॉर्ज को बनाया गया है. इससे पहले बीसीसीआई सिलेक्टप कमेटी की चैयरमैन नीतू डेविड थी, जिनकी जगह अमीता शर्मा अब पद संभालेंगी. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने और किन लोगों को कौनसा पद दिया है. 

महिला चयन समिती में ये लोग हुए शामिल 

  • अमीता शर्मा (चेयरमैन)
  • सुलक्षणा नायक
  • श्यामा डे
  • जया शर्मा
  • श्रवन्ती नायडू

आपको बता दें कि इन सभी का कार्यकाल आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बाद से शुरू होगा. वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नंवबर तक खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का चयन नीतू डेविड (चेयरमैन), अराति वैद्य, रेणु मारगराते, वेंकटचार कल्पना और मीठू मुखर्जी ने किया है. 

पुरुष क्रिकेट में भी हुए बदलाव

महिला के साथ-साथ बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट में भी बड़ा बदलाव किया है. पुरुष टीम की चयन समिति में प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को शामिल किया गया है. वहीं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ही हैं. 

