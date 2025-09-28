BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

BCCI Women Team Selection Committee: बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप से पहले चयन समिति में बड़ा बदलाव किया है. अब चैयरमैन का जिम्मा इन्हें मिला है.

भारतीय कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का ऐलान किया है. पूर्व क्रिकेटर अमीता शर्मा को चैयरमैन बनाया गया है. वहीं महिला प्रीमियर लीग का चैयरमैन जायेश जॉर्ज को बनाया गया है. इससे पहले बीसीसीआई सिलेक्टप कमेटी की चैयरमैन नीतू डेविड थी, जिनकी जगह अमीता शर्मा अब पद संभालेंगी. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने और किन लोगों को कौनसा पद दिया है.

महिला चयन समिती में ये लोग हुए शामिल

अमीता शर्मा (चेयरमैन)

सुलक्षणा नायक

श्यामा डे

जया शर्मा

श्रवन्ती नायडू

आपको बता दें कि इन सभी का कार्यकाल आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के बाद से शुरू होगा. वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नंवबर तक खेला जाना है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का चयन नीतू डेविड (चेयरमैन), अराति वैद्य, रेणु मारगराते, वेंकटचार कल्पना और मीठू मुखर्जी ने किया है.

पुरुष क्रिकेट में भी हुए बदलाव

महिला के साथ-साथ बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट में भी बड़ा बदलाव किया है. पुरुष टीम की चयन समिति में प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को शामिल किया गया है. वहीं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ही हैं.

