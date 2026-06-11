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IND vs SL: BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, श्रीलंका सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ के बेटे को मिला मौका; देखें स्क्वाड

India vs Sri Lanka U19 Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने गुरुवार 11 जून 2026 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 11, 2026, 04:27 PM IST

IND vs SL: BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, श्रीलंका सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ के बेटे को मिला मौका; देखें स्क्वाड

Rahul dravid son Anvay dravid (Photo: X)

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने गुरुवार 11 जून 2026 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. बीसीसीआई ने इन दोनों सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीमों का ऐलान किया है. भारत और श्रीलंका की अंडर-19 टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की मल्टी डे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के लिए पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को टीम में मौका दिया गया है. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने किसे कप्तान बनाया है और पूरा स्क्वाड कैसा है. 

राहुल द्रविड़ के बेटे को मिला मौका

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे और मल्टी डे सीरीज के लिए टीम में जगह दी है. विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ इससे पहले इंडिया अंडर-19 बी चीम का हिस्सा रह चुके हैं. 17 साल के अन्वय के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने सफलता की एक सीढ़ी चढ़ ली है. 

कब खेली जाएगी भारत-श्रीलंका सीरीज?

भारत और श्रीलंका की अंडर-19 टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 4 जुलाई से होगा. वनडे सीरीज 4 जुलाई से 9 जुलाई तक खेली जाएगी. उसके बाद मल्टी डे सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई को होगी और आखिरी मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा. 

वनडे सीरीज

  • पहला वनडे- 04 जुलाई, हम्बनटोटा
  • दूसरा वनडे- 06 जुलाई, हम्बनटोटा
  • तीसरा वनडे- 09 जुलाई, हम्बनटोटा

मल्टी डे सीरीज

  • पहला मैच- 13 से 16 जुलाई, गाले 
  • दूसरा मैच- 20 से 23 जुलाई, कोलंबो.

वनडे सीरीज के लिए अंडर-19 टीम इंडिया

यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, अनमोलजीत सिंह, वुटकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शाविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा और इशान सूद. 

मल्टी-डे सीरीज के लिए अंडर-19 टीम इंडिया

यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), पटेल कुश, मनल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, प्रणव राघवेंद्र और चिगुरुपति वेंकट.

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