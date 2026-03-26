Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

क्रिकेट
Team India Schedule: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का घरेलू शेड्यूल जारी कर दिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा कुल इतनी बार मैदान पर दिखने वाले हैं.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया को 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिससे पहले बोर्ड ने सभी घरेलू सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया है. अगले 12 महीने में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की मेजबानी करनी है. एक साल में भारत को कुल 22 मुकाबले खेलने हैं, जो कुल 17 शहरों में होंगे. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम को कब और कहां मुकाबले खेलने हैं.
भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.
भारत बनाम श्रीलंका 2026
भारत और श्रीलंका के बीच 2026 में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है.
भारत बनाम जिम्बाब्वे 2027
भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2027
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.
कितनी बार मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित?
विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले खेलने हैं. अगले 12 महीने में विराट और रोहित कुल 12 वनडे मुकाबले खेलने वाले हैं.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 26, 2026
An action-packed home season awaits 💙#TeamIndia is set to host West Indies, Sri Lanka, Zimbabwe, and Australia for 22 matches across 17 venues 🏟️
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