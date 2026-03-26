Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Team India Schedule: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का घरेलू शेड्यूल जारी कर दिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा कुल इतनी बार मैदान पर दिखने वाले हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया को 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिससे पहले बोर्ड ने सभी घरेलू सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया है. अगले 12 महीने में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की मेजबानी करनी है. एक साल में भारत को कुल 22 मुकाबले खेलने हैं, जो कुल 17 शहरों में होंगे. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम को कब और कहां मुकाबले खेलने हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला वनडे, 27 सितंबर 2026 तिरुवनंतपुरम

भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा वनडे, 30 सितंबर 2026 गुवाहाटी

भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा वनडे, 3 अक्टूबर 2026 न्यू चंडीगढ़

भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला टी20, 6 अक्टूबर 2026 लखनऊ

भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा टी20, 9 अक्टूबर 2026 रांची

भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा टी20, 11 अक्टूबर 2026 इंदौर

भारत बनाम वेस्टइंडीज, चौथा टी20, 14 अक्टूबर 2026 हैदराबाद

भारत बनाम वेस्टइंडीज, पांचवां टी20, 17 अक्टूबर 2026 बेंगलुरु

भारत बनाम श्रीलंका 2026

भारत और श्रीलंका के बीच 2026 में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है.

भारत बनाम श्रीलंका, पहला वनडे, 13 दिसंबर दिल्ली

भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा वनडे, 16 दिसंबर बेंगलुरु

भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे, 19 दिसंबर अहमदाबाद

भारत बनाम श्रीलंका, पहला टी20, 22 दिसंबर राजकोट

भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा टी20, 24 दिसंबर कटक

भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20, 27 दिसंबर पुणे

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2027

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला वनडे, 3 जनवरी 2027 कोलकाता

भारत बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा वनडे, 6 जनवरी 2027 हैदराबाद

भारत बनाम जिम्बाब्वे, तीसरा वनडे, 9 जनवरी 2027 मुंबई

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2027

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट, 25 जनवरी 2027 नागपुर

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, 2 फरवरी 2027 चेन्नई

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट, 15 फरवरी 2027 गुवाहाटी

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चौथा टेस्ट, 23 फरवरी 2027 रांची

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पांचवां टेस्ट, 3 मार्च 2027 अहमदाबाद

कितनी बार मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित?

विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले खेलने हैं. अगले 12 महीने में विराट और रोहित कुल 12 वनडे मुकाबले खेलने वाले हैं.

🚨 News 🚨



An action-packed home season awaits 💙#TeamIndia is set to host West Indies, Sri Lanka, Zimbabwe, and Australia for 22 matches across 17 venues 🏟️



More Details 🔽https://t.co/DrhB65D9FU — BCCI (@BCCI) March 26, 2026

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से