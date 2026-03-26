FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये महंगा... भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें नए रेट

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये महंगा... भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें नए रेट

Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज

दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज

Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें

Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें

IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Team India Schedule: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का घरेलू शेड्यूल जारी कर दिया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा कुल इतनी बार मैदान पर दिखने वाले हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 26, 2026, 04:33 PM IST

Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Team India Schedule

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले 12 महीने का शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया को 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिससे पहले बोर्ड ने सभी घरेलू सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया है. अगले 12 महीने में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की मेजबानी करनी है. एक साल में भारत को कुल 22 मुकाबले खेलने हैं, जो कुल 17 शहरों में होंगे. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम को कब और कहां मुकाबले खेलने हैं. 

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 

  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला वनडे, 27 सितंबर 2026 तिरुवनंतपुरम
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा वनडे, 30 सितंबर 2026 गुवाहाटी
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा वनडे, 3 अक्टूबर 2026 न्यू चंडीगढ़
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, पहला टी20, 6 अक्टूबर 2026 लखनऊ
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, दूसरा टी20, 9 अक्टूबर 2026 रांची
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, तीसरा टी20, 11 अक्टूबर 2026 इंदौर
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, चौथा टी20, 14 अक्टूबर 2026 हैदराबाद
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, पांचवां टी20, 17 अक्टूबर 2026 बेंगलुरु

भारत बनाम श्रीलंका 2026

भारत और श्रीलंका के बीच 2026 में तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है.

  • भारत बनाम श्रीलंका, पहला वनडे, 13 दिसंबर दिल्ली
  • भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा वनडे, 16 दिसंबर बेंगलुरु
  • भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे, 19 दिसंबर अहमदाबाद
  • भारत बनाम श्रीलंका, पहला टी20, 22 दिसंबर राजकोट
  • भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा टी20, 24 दिसंबर कटक
  • भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20, 27 दिसंबर पुणे

भारत बनाम जिम्बाब्वे 2027

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. 

  • भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला वनडे, 3 जनवरी 2027 कोलकाता
  • भारत बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा वनडे, 6 जनवरी 2027 हैदराबाद
  • भारत बनाम जिम्बाब्वे, तीसरा वनडे, 9 जनवरी 2027 मुंबई

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2027

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. 

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट, 25 जनवरी 2027 नागपुर
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, 2 फरवरी 2027 चेन्नई
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट, 15 फरवरी 2027 गुवाहाटी
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चौथा टेस्ट, 23 फरवरी 2027 रांची
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पांचवां टेस्ट, 3 मार्च 2027 अहमदाबाद

कितनी बार मैदान पर नजर आएंगे विराट-रोहित?

विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले खेलने हैं. अगले 12 महीने में विराट और रोहित कुल 12 वनडे मुकाबले खेलने वाले हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज
दूसरे विश्व युद्ध के बीच खोला गया भारत का यह ऐतिहासिक पुल, आज भी सिर्फ दो पिलरों पर टिका है ब्रिज
Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें
Kitchen Hacks: 8 स्मार्ट हैक्स, जो आपके किचन के हर मुश्किल काम को बना देंगे आसान, ट्राई करके देखें
IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल
IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल
रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है
रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है
1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?
1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
Chaitra Navratri Day 7: आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
MORE
Advertisement