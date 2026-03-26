IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान, इन 12 शहरों में खेले जाएगे मैच

IPL 2026 Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. दूसरे फेज के मैच 13 अप्रैल से 24 मई तक खेले जाएंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल पहले ही घोषित कर दिया था. लेकिन अब बोर्ड ने आईपीएल के पूरे सीजन के लिए शेड्यूल जारी किया है. 13 अप्रैल से 24 मई तक कुल 50 मुकाबले खेले जाएंगे, जो भारत के 12 अलग-अलग शहरों में होंगे. आइए जानते हैं कि प्लेऑफ के मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे?

दूसरे फेस के शेड्यूल का ऐलान

आईपीएल 2026 का दूसरा राउंड 13 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा, जिससे रोमांचक मुकाबलों का माहौल तैयार होगा. दूसरे चरण में कुल 8 डबल-हेडर होंगे, जिसमें दोपहर के मैच 03:30 बजे से और शाम के मैच 07:30 बजे से शुरू होंगे. हालांकि बीसीसीआई ने अभी क्वालिफायर और फाइनल के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया. बोर्ड लीग के दौरान प्लेऑफ के लिए शेड्यूल जारी कर सकता है.

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पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी, जिसमें इस चरण के दौरान धर्मशाला में तीन मैच शामिल हैं. राजस्थान रॉयल्स जयपुर में चार घरेलू मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु में तीन और रायपुर में दो घरेलू मैच खेलेगा.

आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल

RCB vs SRH, 28 मार्च, बेंगलुरु

MI vs KKR, 29 मार्च, मुंबई

RR vs CSK, 30 मार्च, गुवाहाटी

PBKS vs GT, 31 मार्च, मु्ल्लांपुर

LSG vs DC, 1 अप्रैल, लखनऊ

KKR vs SRH, 2 अप्रैल, कोलकाता

CSK vs PBKS,3अप्रैल, चेन्नई

DC vs MI, 4 अप्रैल, दिल्ली

GT vs RR 4, अप्रैल, अहमदाबाद

SRH vs LSG, 5 अप्रैल, हैदराबाद

RCB vs CSK, 5 अप्रैल, बेंगलुरु

KKR vs PBKS, 6 अप्रैल, कोलकाता

RR vs MI, 7 अप्रैल, गुवाहाटी

DC vs GT, 8 अप्रैल, दिल्ली

KKR vs LSG, 9 मार्च, कोलकाता

RR vs RCB, 10 अप्रैल, गुवाहाटी

PBKS vs SRH, 11 अप्रैल, मुल्लांपुर

CSK vs DC, 11 अप्रैल, चेन्नई

LSG vs GT, 12 अप्रैल, लखनऊ

MI vs RCB, 12 अप्रैल, मुंबई

SRH vs RR, 13 अप्रैल, हैदराबाद

CSK vs KKR, 14 अप्रैल, चेन्नई

RCB vs LSG, 15 अप्रैल, बेंगलुरु

MI vs PBKS 16 अप्रैल, मुंबई

GT vs KKR 17 अप्रैल, अहमदाबाद

RCB vs DC 18 अप्रैल, बेंगलुरु

SRH vs CSK 18 अप्रैल, हैदराबाद

KKR vs RR 19 अप्रैल, कोलकाता

PBKS vs LSG 19 अप्रैल, न्यू चंडीगढ़

GT vs MI 20 अप्रैल, अहमदाबाद

SRH vs DC 21 अप्रैल, हैदराबाद

LSG vs RR 22 अप्रैल, लखनऊ

MI vs CSK 23 अप्रैल, मुंबई

RCB vs GT 24 अप्रैल, बेंगलुरु

DC vs PBKS 25 अप्रैल, दिल्ली

RR vs SRH 25 अप्रैल, जयपुर

GT vs CSK 26 अप्रैल, अहमदाबाद

LSG vs KKR 26 अप्रैल, लखनऊ

DC vs RCB 27 अप्रैल, दिल्ली

PBKS vs RR 28 अप्रैल, न्यू चंडीगढ़

MI vs SRh 29 अप्रैल, मुंबई

GT vs RCB 30 अप्रैल, अहमदाबाद

RR vs DC 1 मई, जयपुर

CSK vs MI 2 मई, चेन्नई

SRH vs KKR 3 मई, हैदराबाद

GT vs PBKS 3 मई, अहमदाबाद

MI vs LSG 4 मई, मुंबई

DC vs CSK 5 मई, दिल्ली

SRH vs PBKS 6 मई, हैदराबाद

LSG vs RCB 7 मई, लखनऊ

DC vs KKR 8 मई, दिल्ली

RR vs GT 9 मई, जयपुर

CSK vs LSG 10 मई, चेन्नई

RCB vs MI 10 मई, बेंगलुरु

PBKS vs DC 11 मई, न्यू चंडीगढ़

GT vs SRH 12 मई, अहमदाबाद

RCB vs KKR 13 मई, बेंगलुरु

PBKS vs MI 14 मई, न्यू चंडीगढ़

LSG vs CSK 15 मई, लखनऊ

KKR vs GT 16 मई, कोलकाता

PBKS vs RCB 17 मई, न्यू चंडीगढ़

DC vs RR 17 मई, दिल्ली

CSK vs SRH 18 मई, चेन्नई

RR vs LSG 19 मई, जयपुर

KKR vs MI 20 मई, कोलकाता

CSK vs GT 21 मई, चेन्नई

SRH vs RCB 22 मई, हैदराबाद

LSG vs PBKS 23 मई, लखनऊ

MI vs RR 24 मई, मुंबई

KKR vs DC 24 मई, कोलकाता

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