भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है. दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया. उसके बाद दोनों देशोंके बीच तनाव बढ़ गया. 8 मई को पंजाब और दिल्ली मुकाबला बीच में रद्द करना पड़ा, जो धर्मशाला में खेला जा रहा था. वहीं अब बीसीसीआई ने केंद्र सरकार से इस मामले पर बातचीत करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है.

बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया है कि आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं, जिसको लेकर 5 मई को धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली मैच को बीच में रोकना पड़ा और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया गया था. ऐसे में बीसीसीआई को इसपर फैसला लेना था और अब बीसीसीआई ने आईपीएल को निलंबित कर दिया है.

विदेशी खिलाड़ियों को वापस लौटना होगा अपने देश

आपको बता दें कि बीसीसीआई ने आईपीएल को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद सबस बड़ा सवाल है कि विदेशी खिलाड़ियों को उनके देश लौटना होगा. इसके लिए बीसीसीआई ये सुनिश्चित किया है कि वो सभी विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा जाएगा. हालांकि ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों को उनके घर भेजने के लिए बीसीसीआई कोई खास योजना बनाएगा.

इंग्लैंड दौरे के बाद खेले जा सकते हैं बचे हुए मैच

आपको बता दें कि फिलहाल बीसीसीआई ने आईपीएल को सस्पेंड कर दिया है. लेकिन इंग्लैंड के दौरे के बाद टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मुकाबले खेले जा सकते हैं. अब तक 58 मैच हुए हैं और अब 17 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें पंजाब और दिल्ली मैच भी शामिल हैं. इसमें प्लेऑफ और फाइनल मैच भी शामिल हैं. प्लेऑफ में अभी तक कोई भी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं. लेकिन इस समय बीसीसीआई की पहली प्रथिमिकता खिलाड़ियों की सुरक्षा है.

आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नश्ट कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तवान पैदा हो गया. ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर ही लगातार फायरिंग शुरू कर दी थी. गुरुवार को पाकिस्तान ने जम्मू समेत कई जगह ड्रोन हमले किए. लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें मार गिराया. ऐसे में पठानकोट से धर्मशाला से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर भी हमला करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पंजाब और दिल्ली मैच रद्द करना पड़ा.

