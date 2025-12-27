वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

BCCI Announced Team India Sqaud for u19 World cup: बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सीएसके के खिलाड़ी आयुष म्हात्रे को टीम की कमान सौंपी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सीएसके के खिलाड़ी आयुष म्हात्रे को टीम की कमान सौंपी है. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है. अंडर-19 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया म्हात्रे की कप्तानी में फाइनल खेली थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने खिताबी मुकाबला गंवा दिया था. हालांकि बीसीसीआई ने लगभग अंडर-19 एशिया कप 2025 वाली ही टीम रखी है, जिसमें कुछ बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं कि किन प्लेयर्स को मौका मिला है.

पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ होगी. इसके बाद 17 जनवरी को उसी स्थान पर बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी.

वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी

बीसीसीआई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. हालांकि अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी है. दरअसल, आयुष म्हात्रे की कलाई में चोट आई है, जिसकी वजह से वो इस दौरे से बाहर हैं. उनकी गैरमौजूदी में सूर्ववंशी को कप्तान बनाया गया है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (वाइस कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार.

