FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कल सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे आंध्र के CM चंद्रबाबू | आंध्र के CM चंद्रबाबू कल अयोध्या जाएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

BCCI Announced Team India Sqaud for u19 World cup: बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सीएसके के खिलाड़ी आयुष म्हात्रे को टीम की कमान सौंपी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 27, 2025, 08:26 PM IST

वैभव सूर्यवंशी बने कप्तान, BCCI ने साउथ अफ्रीका सीरीज और वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान; देखें पूरा स्क्वाड

BCCI Announced Team India Sqaud for u19 World cup

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस टीम में सीएसके के खिलाड़ी आयुष म्हात्रे को टीम की कमान सौंपी है. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है. अंडर-19 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया म्हात्रे की कप्तानी में फाइनल खेली थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने खिताबी मुकाबला गंवा दिया था. हालांकि बीसीसीआई ने लगभग अंडर-19 एशिया कप 2025 वाली ही टीम रखी है, जिसमें कुछ बदलाव किए हैं. आइए जानते हैं कि किन प्लेयर्स को मौका मिला है. 

पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ होगी. इसके बाद 17 जनवरी को उसी स्थान पर बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी.

वैभव सूर्यवंशी को मिली कप्तानी

बीसीसीआई ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है. हालांकि अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी है. दरअसल, आयुष म्हात्रे की कलाई में चोट आई है, जिसकी वजह से वो इस दौरे से बाहर हैं. उनकी गैरमौजूदी में सूर्ववंशी को कप्तान बनाया गया है. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया 

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (वाइस कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन.

 साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement