T20 World Cup 2026 से पहले BCB ने ICC को फिर भेजा पत्र, जानिए इस बार क्या की मांग

BCB vs BCCI: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को आईसीसी को दूसरा पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने को लेकर सुरक्षा चिंतायें जताई और उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग दोहराई है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को आईसीसी को दूसरा पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने को लेकर सुरक्षा चिंतायें जताई और उसके मैच श्रीलंका में कराने की मांग दोहराई. वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है और बांग्लादेश को कोलकाता में तीन तथा मुंबई में एक मैच खेलना है. तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल 2026 से बाहर रखने के फैसले के बाद बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने भारत आने से इनकार कर दिया.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरूल से मशविरे के बाद बीसीबी ने आईसीसी को फिर पत्र लिखा है. आईसीसी जानना चाहती थी कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या चिंताए हैं और बीसीबी ने इससे अवगत कराया है. उन्होंने पत्र के ब्यौरे के बारे में नहीं बताया.

इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछा है कि सुरक्षा को लेकर उसकी क्या आशंकाए हैं. समझा जाता है कि बीसीबी खुद इस मसले पर बंटा हुआ है. बोर्ड का एक गुट नजरूल के कट्टर रवैये का पक्षधर है, तो दूसरा गुट आईसीसी और बीसीसीआई से बातचीत का विकल्प खुला रखना चाहता है.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर रखने का फैसला किया गया था. आईसीसी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि बांग्लादेश के मैच अन्यत्र कराए जाएंगे. बीसीबी ने हालांकि दावा किया है कि आईसीसी ने सुरक्षा को लेकर उसकी आशंकाओं का आकलन करने में उसके साथ काम करने की इच्छा जताई है.

आईपीएल ऑक्शन में कितने में बिके थे मुस्तफिजुर

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी. केकेआर ने रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन बीसीसीआई के फैसले क बाद केकेआर को उन्हें रिलीज करना पड़ा. हालांकि अब टीम उनका रिप्लेसमेंट देख रही है.

