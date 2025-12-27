क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

Dhaka Capitals Coach Mahbub Ali Zaki Death: बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025-26 में शनिवार को राजधानी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का निधन हो गया है.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025-26 में शनिवार 27 दिसंबर को राजधानी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले से ठीक पहले ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का निधन हो गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है, जिसके बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक मना रहा है. लाइव मैच के चंद मिनट पहले ही उनकी मौत हुई है. आइए जानते हैं कि महबूब अली की निधन कैसे हुआ.

ढाका कैपिटल्स इस नए सीजन में अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही थी, जिससे कुछ मिनट पहले जकी मैदान पर गिर गए. घटना के तुरंत बाद टीम स्टाफ और मेडिकल कर्मियों ने जकी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अल हरमैन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बोर्ड ने पोस्ट कर दी जानकारी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ तेज गेंदबाजी कोच और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है. उनका निधन शनिवार 27 दिसंबर 2025 को सिलहट में दोपहर करीब 1 बजे हुआ."

बोर्ड ने आगे लिखा, "तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जकी के समर्पण और अमूल्य योगदान को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस क्षति के समय उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरे क्रिकेट जगत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है."

जकी नहीं की थी किसी भी तरह की स्वास्थ्य शिकायत

अधिकारियों ने बताया है कि घटना से पहले जकी ने किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत नहीं की थी. पूर्व तेज गेंदबाज जकी ने नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में कोमिला जिले का प्रतिनिधित्व किया था. वो ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में भी खेले थे. उन्होंने अबाहानी और धनमंडी सहित प्रमुख क्लबों की ओर से खेला हुआ है. बतौर खिलाड़ी संन्यास के बाद अली ने कोच के तौर पर क्रिकेट के विकास में योगदान दिया. वो 2008 में बीसीबी में एक हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में शामिल हुए थे.

