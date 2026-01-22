FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऑस्कर की दौड़ में भारत को झटका, 'होमबाउंड' नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं बना पाई जगह

तेजस्वी यादव की Z-कैटगरी की सुरक्षा हटी, नितिन नवीन, ललन सिंह और मंगल पाण्डेय का सुरक्षा घेरा बढ़ा

दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, GRAP-3 हटा, इन पाबंदियों से मिलेगी राहत

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

क्रिकेट

बांग्लादेश के बाहर होने पर इस देश की लगी लॉटरी, T20 वर्ल्ड कप में होगा शामिल! जानें क्या हैं ICC के नियम

Bangladesh out of T20 World Cup: बांग्लदेश के बाहर होने पर ICC को टूर्नामेंट में एक नई टीम को शामिल करना होगा. जिसमें स्कॉटलैंड का नाम सामने आ रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 22, 2026, 06:26 PM IST

Bangladesh out of T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने टी20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने का फैसला किया है. बीसीबी ने स्पष्ट कहा कि उसके खिलाड़ी भारत में मैच नहीं खेलेंगे. बांग्लादेश के मैचों का वेन्यू जब तक श्रीलंका नहीं कराया जाता, वह वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे. ICC की सख्त चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया है. अब आईसीसी को फाइनल फैसला लेना होगा कि उसको बांग्लादेश की शर्त मानकर वेन्य चेंज करना है या फिर नई टीम का ऑप्शन तलाशना है.

बांग्लदेश के बाहर होने पर ICC को टूर्नामेंट में एक नई टीम को शामिल करना होगा. जिसमें स्कॉटलैंड का नाम सामने आ रहा है. आईसीसी स्कॉटलैंड को मौका दे सकती है. क्योंकि वह वर्ल्ड रैंकिंग में स्कॉटलैंड 14वें नंबर पर है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालीफाई नहीं करने वाली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है.

 ICC के नियमों के अनुसार, वर्ल्ड कप में उस टीम को जगह दी जाती है, जिसकी क्वालीफाइिंग में रैंक सबसे ऊंची होती है. स्कॉटलैंड ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. 

ICC के नियमों के अनुसार, टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने पहले अपना स्क्वाड घोषित करना होता है. लेकिन अगर कोई टीम बीच में ही टूर्नामेंट छोड़ती है तो नई टीम शामिल करने का फैसला आईसीसी टेक्नीकल कमिटी लेती है.

ग्रुप बदलने की भी रखी डिमांड
बता दें, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप C रखा गया है. बांग्लादेश ने आईसीसी के सामने प्रस्ताव भी रखा था कि उसको आयरलैंड से बदलकर ग्रुप B में कर दिया जाए. क्योंकि ग्रुप C में बांग्लादेश को 3 मुकाबले मुंबई और कोलकाता में खेलने पड़ेंगे. अगर वह आयरलैंड की जगह ग्रुप बी में शामिल हो जाता है तो उसके सारे मुकाबले श्रीलंका में ही होंगे.
 इससे उसके सारे मैच श्रीलंका में 

टी20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें ले रहीं हिस्सा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा. फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 20 टीमें कुल 55 मुकाबले खेलेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. 

4 ग्रुप में बांटी गईं टीमें। Teams Divided Into Four Groups

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया
ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्बे, आयरलैंड और ओमान
ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली
ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE

