Tamim Iqbal Retirement: वनडे वर्ल्डकप से पहले ही बांग्लादेश के कप्तान ने लिया संन्यास, जानें कौन संभालेगा टीम की कमान

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में मिली हार के बाद तमीम इकबाल ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

Bangladesh ODI captain Tamim Iqbal announced his retires three months before odi cricket World Cup 2023