बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए खाते में कब आएंगे पैसे

Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

क्रिकेट

बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया तो किस टीम की होगी एंट्री, जानें ICC-BCB के पास क्या हैं ऑप्शन?

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बीसीबी ने ICC से मांग की थी कि टी20 वर्ल्ड कप के उनके मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में कराए जाएं.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 13, 2026, 06:11 PM IST

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बदलवाना चहाता है 

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही है. वह अपने मैच भारत से बाहर कराने पर अड़ा हुआ है. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है. आईसीसी का कहना है कि भारत में कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है. जांच में ऐसा न के बराबर (Low to Moderate) आंका है. हालांकि, इसको लेकर आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. बोर्ड ने इसके लिए बांग्लादेश को फिर सोचने का समय दिया है.

दरअसल, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बीसीबी ने ICC से मांग की थी कि टी20 वर्ल्ड कप के उनके मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में कराए जाएं. BCB ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जिस तरह का भारत में रोष है, उसके खिलाड़ियों को खतरा हो सकता है.

लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तय है. ICC ने इसमें शामिल लॉजिस्टिकल चुनौतियों पर जोर दिया है. दोनों पक्ष एक संभावित समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.

भारत के बाहर विचार करने का अनुरोध

BCB ने बयान में कहा, "मंगलवार दोपहर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के बीच पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट टीम की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई. चर्चा के दौरान, बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले के बारे में अपनी स्थिति की पुष्टि की. बोर्ड ने ICC से बांग्लादेश के मुकाबलों को भारत से बाहर शिफ्ट करने को लेकर विचार करने का भी अनुरोध दोहराया."

इस मीटिंग में बीसीबी की तरफ से प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, डायरेक्टर और क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निजामुद्दीन चौधरी मौजूद रहे.

बीसीबी के पास अब 2 ऑप्शन

ICC के बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं करेगी. ऐसे में बांग्लादेश के पास दो ऑप्शन बचते हैं. एक यही शेड्यूल के हिसाब से वह मैच खेले, दूसरा वह टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले ले. अगर बीसीबी टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लेती है, तो आईसीसी के पास स्कॉटलैंड को टूर्मानेंट में शामिल करने का ऑप्शन रहेगा.

बता दें, 7 फरवरी से पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होगी. ऐसे में शेड्यूल में किसी भी बदलाव की संभावना बहुत कम है. उम्मीद है कि ICC जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला लेगा.

Makar Sankranti Wishes: 'कट न पाए आपकी पतंग, बढ़ता रहे जोश और उमंग..'मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
