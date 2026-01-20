FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: 'दबाव में नहीं आएंगे...' ICC के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेशी सरकार का बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया है और उनसे जवाब मांगा था. लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार भी इसमें कूद गई और एक बड़ा बयान जारी किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 20, 2026, 08:01 PM IST

T20 World Cup 2026: 'दबाव में नहीं आएंगे...' ICC के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेशी सरकार का बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

T20 World Cup 2026

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने सभी मैच भारत से बाहर करवाने की मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने इस मांग ठुकरा दिया है. उसके बाद बीसीबी वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी देने लगी थी, तो आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया है और उनसे जवाब मांगा था. लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार भी इसमें कूद गई और एक बड़ा बयान जारी किया है. आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है. 

बांग्लादेशी सरकार ने दिया बड़ा बयान

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम किसी भी हालत में टी20 वर्ल्ड कप के लिये भारत नहीं जाएगी. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भागीदारी पर फैसला लेने के लिए 21 जनवरी तक का समय दिया है. बीसीबी अगर 20 टीमों के टूर्नामेंट के लिए टीम को भारत नहीं भेजता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को उतारा जा सकता है.

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने पत्रकारों से कहा, "मुझे जानकारी नहीं है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. अगर आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव में आकर बेतुकी शर्ते रखकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. पहले भी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत नहीं जाएंगे, तो आईसीसी ने वेन्यू बदला है. हमने तार्किक आधार पर स्थान बदलने के लिए कहा है और अतार्किक दबाव डालकर हमें भारत में खेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता."

संकट की शुरूआत बीसीसीआई के निर्देशों पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के फैसले पर हुई. सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय गौरव का हवाला देकर बीसीबी ने टीम भारत नहीं भेजने का फैसला किया है. बीसीबी सारे मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है. फिलहाल बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है.

