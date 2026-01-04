T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, भारत आने से किया इनकार, समझिए पूरा मामला

T20 World Cup 2026: मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का फैसला किया है. यह फैसला आईपीएल 2026 से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद लिया गया है, जिसने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है. बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय की देखरेख करने वाले आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया कि टीम भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी.

KKR ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया

नजरुल के अनुसार, यह फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नीतियों और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा कि जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी, जो कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद, भारत में खेलने में असमर्थ है, तो राष्ट्रीय टीम के लिए वहां जाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता. दरअसल, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे. लेकिन बाद में BCCI के निर्देशों के बाद KKR ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया. बताया गया कि बांग्लादेश में हुई कुछ घटनाओं के बाद भारत में उनके खेलने को लेकर विरोध हुआ, जिसके चलते यह फैसला लिया गया.

ICC के सामने एक नई चुनौती

इस पूरे मामले के बाद आसिफ नजरुल ने ICC को लिखित स्पष्टीकरण देने और बांग्लादेश के मैच किसी अन्य देश में कराने की मांग भी की. उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मुकाबले श्रीलंका में आयोजित किए जाएं. इतना ही नहीं, नजरुल ने बांग्लादेश में आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने की भी सलाह दी है. उनका कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट या खिलाड़ियों के अपमान को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. बताते चलें, टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उसे इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली से मुकाबला करना है. तय कार्यक्रम के अनुसार, टीम के ज्यादातर मैच भारत में होने थे, लेकिन अब BCB के फैसले के बाद स्थिति पूरी तरह बदल सकती है. इस घटनाक्रम ने टूर्नामेंट से पहले ICC के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है.

