BAN vs AFG: अफगानिस्तान के सामने बांग्लादेश की हालत खराब, 146 पर ढेर कर हासिल की 370 रन की बढ़त

Bangladesh vs Afghanistan: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश की मैच पर पकड़ मजबूत हो गई है.

ban vs afg 1st test Ebadot Hossain 4 wicket help bangladesh to all out afghanistan